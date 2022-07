Luca Marinell, IIlary Blasi ha un nuovo fidanzato?/ Smentisce i rumors: “Non lo conosco”

NUOVO FIDANZATO PER ILARY BLASI?

Dopo l’annuncio di “Dagospia” circa l’imminente separazione da Francesco Totti, riprendono quota le indiscrezioni circa la presenza di un nuovo fidanzato nella vita di Ilary Blasi. Una versione dei fatti che nei mesi scorsi l’ex letterina ha seccamente smentito, nonostante il “Corriere della Sera” avesse fatto il nome (e anche il cognome) del presunto nuovo partner della conduttrice de “L’Isola dei Famosi”: si tratterebbe dell’attore Luca Marinelli, noto per i ruoli in “Jeeg Robot” e “Diabolik”.

Già a febbraio le voci di gossip raccontavano della presenza di Marinelli nella comitiva della sorella di Ilary Blasi, Melory, che la moglie di Francesco Totti avrebbe iniziato a frequentare insistentemente. Eppure, intervenuta ai microfoni di “Verissimo” da Silvia Toffanin, Ilary Blasi ha negato di avere un nuovo fidanzato: “Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. L’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicine a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco”.

CHI È LUCA MARINELLI, IL FLIRT ATTRIBUITO A ILARY BLASI PIÙ VOLTE SMENTITO…

Non è dato al momento sapere se Ilary Blasi abbia realmente un fidanzato e se si tratti proprio di Luca Marinelli o, eventualmente di un altro uomo. Per quanto concerne l’attore, sappiamo che è originario di Roma, dove è nato nel 1984, e che nel 2010 ha ottenuto il suo primo grande successo al cinema, interpretando il protagonista maschile de “La solitudine dei numeri primi”. In carriera ha ottenuto diverse il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro per la parte del cattivo nella pellicola di Gabriele Mainetti “Lo chiamavano Jeeg Robot”.

Nel suo curriculum vitae spiccano anche il ruolo di Fabrizio De André nella serie “Fabrizio De André – Principe Libero”, la presenza nel cast di “The Old Guard” accanto a Charlize Theron e, non ultimo, “Diabolik”, il film del 2021 dei Manetti Bros. nel quale ha impersonato il celebre ladro dei fumetti delle sorelle Giussani, recitando con Miriam Leone e con Valerio Mastandrea.











