Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti/ “Ho sempre cercato una come te: ogni giorno…”

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti saranno ospiti questo pomeriggio nella prima puntata del 2023 di “Verissimo”, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin e che ritorna nella sua veste classica dopo le festività: e per il primo dei due appuntamenti di questo weekend ci sarà subito un’esclusiva molto ghiotta per gli appassionati del Grande Fratello dal momento che, direttamente dalla Casa, ecco uno degli inquilini più chiacchierati, specialmente a seguito della sua decisione di abbandonare il reality show dopo 99 giorni di permanenza. Questa volta negli studi del programma di Canale 5 il ragazzo si presenterà però assieme alla sua nuova fiamma, la donna che nel 2022 ha fatto breccia nel suo cuore e di cui ha sentito la mancanza durante l’esperienza al GF VIP. Ma cosa sappiamo di loro?

“Ti amo ogni giorno di più: la lontananza fa all’amore quello che il vento fa al fuoco, spegne il piccolo e scatena il grande” aveva scritto, in un momento di vena poetica, Luca Salatino alla fidanzata Soraia Allam Ceruti al termine della sua esperienza nel reality show, esprimendo tutta la sua sofferenza per esserle stato lontano. “Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza” aveva chiuso il suo post sui social il cuoco capitolino classe 1992 ma sempre appassionato di boxe. Un’avventura, quella nella Casa, difficile non solo per la lontananza dalla ragazza conosciuta a “Uomini e Donne” e da allora entrata nella sua vita, ma pure per essersi aperto per la prima volta su alcuni problemi avuti in passato: dalla malattia che aveva colpito sua madre, agli episodi di bullismo fino ad arrivare alla depressione di cui aveva sofferto circa dieci anni fa dopo aver puntato tutto sul pugilato e prima di diventare un cuoco menzionato pure dal prestigioso Gambero Rosso.

LUCA SALATINO: “SORAIA? AVEVO PAURA DI INNAMORARMI, MA ORA…”

Ma, come detto, il 2022 è stato un anno importante per Luca Salatino, soprattutto per l’inizio della sua storia d’amore con Soraia Allam Ceruti: la 27enne è infatti legata sentimentalmente all’ex Tronista dallo scorso maggio. E, al di là di alcuni articoli di gossip e di presunti dissapori pare che tra di loro le cose vadano a gonfie vele: a testimoniarlo non solo un recente post della ragazza che annunciava la partecipazione alla nuova puntata di “Verissimo” in coppia con il cuoco (“Con te” recita la brevissima didascalia a corredo dello scatto, con tanto di emoticon di un cuore) ma anche le dediche che continuamente Salatino scrive per Soraia e che mostrano come i due siano ancora in piena ‘luna di miele’.

“Ho sempre avuto paura, paura di essere me stesso, di avere vicino una persona che non mi comprendesse, paura probabilmente di innamorarmi” ha scritto ancora Luca Salatino per la sua Soraia Ceruti, spiegando di fatto quale sia il tipo di persona che aveva sempre cercato nel corso degli anni e l’importanza avuta da lei. “Ho sempre cercato una persona buona, una persona che non mi facesse sentire sempre sbagliato. Ho sempre voluto una fidanzata, un’amica, un’amante, una sorella: e tu sei tutto questo” è il senso del post, parlando di Soraia proprio come una di quelle cose belle che arrivano da un giorno all’altro e proprio quando meno ce le si aspetta. “E oggi voglio gridarlo al mondo intero: ti amo!”.











