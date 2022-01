Luca Salatino non è la scelta di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e Donne/ Sorpresa…

Luca Salatino non è la scelta di Roberta Ilaria Giusti. In tanti erano pronti a scommettere che sarebbe stato lui la scelta di Roberta che, invece, gli ha preferito Samuele Carniani. Dopo mesi di corteggiamento, di lacrime, ma anche di emozioni vere, Luca ha accettato la scelta di Roberta a cui ha augurato il meglio per il suo futuro. Anche le parole della tronista per Luca a cui si è legata tantissimo pur avendo scelto di cominciare qualcosa con Samuele sono state belle e importanti.

“Ti devo ringraziare perché mi hai dato tanto, ho imparato tanto. Ho imparato ad andare oltre. Ho imparato a mettere via le armi. Per paura di lasciare andare le persone, non facevo avvicinare più nessuno. Sapevo che in questo percorso avrei perso uno dei due, ma confidavo nel fatto che prima o poi sarebbe arrivato il momento in cui avrei capito quale direzione prendere. La direzione i miei sentimenti me la indicano, ma non è verso di te. Una parte di me però ce l’hai tu e spero che troverai qualcuno che ti ami all’infinito perché ti meriti tanto e ti voglio un bene dell’anima“, ha detto Roberta.

La sorpresa di Maria De Filippi per Luca Salatino

Prima che Luca Salatino lasciasse lo studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi gli ha detto di avergli lasciato un biglietto nella tasca della giacca esortandolo a leggerlo in un secondo momento. Un modo particolare, quello della conduttrice, per svelare all’ormai ex corteggiatore di averlo scelto come tronista. Dopo il no di Roberta, per Luca arriverà così una piacevole sorpresa.

Nonostante l’amarezza per non essere la scelta di Roberta, Luca si consolerà proprio con il trono. Subito dopo il momento dedicato a Roberta e Samuele, Luca Salatino diventerà ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne e per lui comincerà la ricerca della donna della sua vita.

