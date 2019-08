Luca Semprini, morto addetto stampa Ducati/ L’addio di Danilo Petrucci “Mi mancherai”

La Ducati e il mondo della MotoGp sono in lutto: è morto Luca Semprini. L’addetto stampa della Casa di Borgo Panigale è deceduto nella notte tra mercoledì e giovedì. La notizia ha scosso il paddock alla vigilia del GP della Repubblica Ceca a Brno, trattandosi di un ragazzo di appena 35 anni. Luca Semprini, come si legge nel comunicato stampa della Ducati, era arrivato mercoledì a Brno con la squadra ed è morto nel corso della notte nella camera dell’albergo dove alloggiava con il team. Il team ha espresso le sue condoglianze a famiglia, amici e colleghi di Luca Semprini. Il 35enne aveva una grande passione per le moto, alimentata fino a diventare prima giornalista e poi addetto stampa della Ducati, dove era entrato dalla Superbike per approdare in MotoGp in questa stagione. Intanto la Federazione ha fatto sapere che osserverà un minuto di silenzio prima della conferenza stampa, mentre i piloti Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno annullato tutti gli impegni di giornata con i media.

LUCA SEMPRINI, MORTO A 35 ANNI ADDETTO STAMPA DUCATI

«Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la morte improvvisa del nostro addetto stampa Luca Semprini». Così comincia il tweet con cui la Ducati ha annunciato la morte del giornalista 35enne. Anche Dorna, la società spagnola che gestisce la parte commerciale del Motomondiale, ha commentato la terribile notizia. «Il mondo delle corse e l’ente organizzatore del campionato del mondo fanno le più sentite condoglianze alla scuderia, agli amici e ai famigliari di Luca», si legge nella nota ufficiale. E sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio sui social. Come quello di Danilo Petrucci, che gli ha dedicato un post su Instagram. «Con me nel mio momento migliore. Ti ricorderò per sempre così. Mi mancherai Luca», ha scritto il pilota vicino alla foto in cui è ritratto in un abbraccio con il team. Andrea Dovizioso per il momento si è invece chiuso nel silenzio, infatti per ora non ha commentato la tragica notizia sui suoi canali social.

The Ducati Team is deeply saddened to inform you of the sudden death of our MotoGP Press Officer, Luca Semprini. Luca had arrived with the team on Wednesday for this weekend’s MotoGP race in the Czech Republic (Brno) and passed away during the night in the hotel room. pic.twitter.com/4qphdkLehY — Ducati (@DucatiMotor) August 1, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA