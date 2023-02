Luca Zingaretti, chi è il marito Luisa Ranieri/ Esordi, Montalbano e vita privata

Luca Zingaretti è il marito di Luisa Ranieri, attrice attesissima per la serata finale del Festival di Sanremo 2023. Luca Zingaretti è salito alla ribalta del successo da quando nel 1999 interpreta il commissario di polizia Salvo Montalbano, protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri. Un’interpretazione che lo accompagna per oltre vent’anni, terminando ufficialmente nel 2021 con sorpresa e dispiacere dei telespettatori più affezionati.

Luisa Ranieri ospite alla finale di Sanremo 2023/ L'attrice di Lolita Lobosco...

Anche la moglie di Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, è diventata celebre grazie a una serie televisiva, ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, la cui seconda stagione è risultata campione di ascolti e il cui finale sarà presentato proprio nell’ultima serata di Sanremo 2023. Come la moglie, Luca Zingaretti si divide tra piccolo e grande schermo anche al di fuori del ruolo che ha contribuito a renderlo celebre al pubblico italiano.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni 4a puntata/ É finita con Danilo?

Luca Zingaretti, tra l’interesse per la politica e il primo matrimonio: vita privata e curiosità

Luca Zingaretti è fratello di Nicola Zingaretti, ex presidente della regione Lazio e segretario del Partito Democratico. Come il fratello, fin da giovanissimo si interessa di politica e in particolare si impegna tra le fila del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Luca Zingaretti è stato anche un appassionato di sport, riuscendo a ottenere un ingaggio nella squadra di calcio del Rimini. Carriera che però abbandona pochi mesi dopo per tornare a Roma e iscriversi all’Accademia nazionale d’arte drammatica. Qui conosce Andrea Camilleri, gettando le basi di quello che diventerà un legame non solo professionale ma anche di profonda stima e amicizia. Luca Zingaretti esordisce a teatro negli anni Ottanta, nel 1997 ottiene una parte nella miniserie televisiva ‘La Piovra’ e nel 1999 è il volto del commissario Salvo Montalbano, che interpreterà l’ultima volta l’8 marzo 2021.

Luisa Ranieri: "Film più bello? Le mie figlie Emma e Bianca"/ "Credo nell'amicizia"

Della sua vita privata sappiamo che nel 1997 Luca Zingaretti sposa la giornalista e scrittrice Margherita D’Amico, un legame che si interromperà con la separazione nel 2004 e infine il divorzio nel 2008. Nel 2005 intreccia invece un legame con l’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set di ‘Cefalonia’. La coppia si sposa civilmente il 23 giugno del 2012 nel ragusano presso il castello di Donnafugata, una storica location della serie de Il commissario Montalbano. Dal loro amore nascono due bambine: Emma, nel 2005, e Bianca, nel 2015.











© RIPRODUZIONE RISERVATA