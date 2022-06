Lucas Peracchi critica il fisico di Mercedesz “guardatela ora all’Isola”/ È polemica!

Lucas Peracchi, stoccata al fisico di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi

Lucas Peracchi è tornato a parlare sui social dell’ex fidanzata Mercedesz Henger. E l’ha fatto criticando in negativo il suo aspetto fisico attuale sull’Isola dei Famosi, attraverso una story sul suo profilo Instagram, mettendolo a confronto con quello che aveva quando veniva allenata da lui durante la loro storia d’amore. Un gesto che ha sollevato un polverone sul web, con un utente che ha condiviso su Twitter la story incriminata.

“Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto), ora guardate l’isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo)“: con queste parole Peracchi ha implicitamente criticato il fisico dell’ex fidanzata, ora a suo dire differente rispetto a quando la allenava lui. A seguire un’altra stoccata, più generale: “Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di PARERISMO“. Frecciatine che lasciano intendere come gli strascichi della fine della love story con Mercedesz siano ancora significativi.

Se da un lato Lucas Peracchi fa parlare di sé sui social, dall’altro lato prosegue l’avventura di Mercedesz Henger all’Isola dei Famosi. La fase iniziale del suo percorso in Honduras è stata segnata dalle tensioni, dovute al suo graduale avvicinamento ad Edoardo Tavassi. Avvicinamento letto dallo stesso naufrago e dalla sorella Guendalina come un tentativo di legarsi a lui ma solo per fini secondari, escludendo così un reale interesse nei suoi confronti.

Tuttavia, dopo gli iniziali dissapori, l’intesa tra Edoardo e Mercedesz è cresciuta sempre più. Dalla prova al bacio in apnea di qualche puntata fa, sino alle recenti dichiarazioni dei due concorrenti sul loro rapporto. La ragazza confessa di essere realmente interessata a lui, come dichiarato: “Mi piace davvero ma lui mi sta friendzonando“. Anche Edoardo ha spero belle parole su di lei, ammettendo di essersi ricreduto e gettandosi alle spalle gli iniziali pregiudizi: “Passando più tempo con lei, alla fine mi fido anche del mio istinto e i giudizi che avevo all’inizio sono svaniti. Ora è rimasta una bella persona“.

