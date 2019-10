Lucas Peracchi replica a Eva Henger/ Picchia Mercedesz? La sua verità (Domenica Live)

Non accenna a placarsi la guerra in casa Henger e questa volta, a decidere di intervenire e raccontare la sua verità a Domenica Live sarebbe proprio Lucas Peracchi, fidanzato della giovane Mercedesz Henger e ferocemente accusato dalla madre di quest’ultima, Eva. Tutto è iniziato proprio in seguito alle accuse di Henger madre la quale avrebbe puntato il dito contro l’ex tronista tacciandolo di essere violento nei confronti della figlia, alla quale avrebbe spesso mancato di rispetto. Un’antipatia che non sarebbe quindi fine a se stessa ma anche anzi riguarderebbe in prima persona il comportamento del giovane nei riguardi della ragazza, a detta della madre manipolata da Peracchi. Le accuse, lanciate prima via social, Eva Henger le ha poi rese note nel corso di una sua ospitata alla trasmissione della domenica pomeriggio condotta da Barbara d’Urso. La donna, oltre a parlare a cuore aperto della complicata e delicata questione, aveva lanciato anche una sorta di appello alla figlia.

LUCAS PERACCHI REPLICA A EVA HENGER OGGI A DOMENICA LIVE

Mercedesz Henger, di contro, aveva replicato alla madre proprio nel corso della puntata della passata settimana di Domenica Live, respingendo le accuse e prendendo le difese del fidanzato Lucas Peracchi. “Non mi ha mai picchiata”, aveva spiegato, dopo essere stata colta da un iniziale attacco di panico. Lucas, insomma, non avrebbe mai alzato le mani nei confronti della giovane fidanzata, ma finora mancava proprio la versione del ragazzo che, finalmente, deciderà di rendere la sua verità pubblica proprio oggi. Ad anticipare la sua presenza nello studio di Domenica Live è stato Trash Italiano tramite il sito Trendit.it. Proprio in riferimento a Lucas Peracchi, si legge: “adesso ha deciso di farsi avanti e di usufruire del diritto di replica, visto che determinate accuse potrebbero certamente macchiare la sua reputazione, sia personalmente che professionalmente parlando”. Quale sarà la sua versione rispetto alle accuse di Eva Henger? Vedremo se riuscirà a convincere il pubblico e l’attenta Barbara d’Urso che sembra aver preso a cuore le vicende familiari della giovane Mercedesz alla quale è molto legata.

