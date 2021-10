Luce dei tuoi occhi, qual è la location?/ Il cuore è Vicenza “la città del Palladio”

Luce dei tuoi occhi, qual è la location della serie tv di Canale 5 con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno? Scopriamo dove è stata girata una delle fiction di maggior successo degli ultimi mesi. Un dramma familiare quello raccontato nella serie che vede Anna Valle nei panni di Emma Conti, famosa étoile internazionale che lascia la sua casa di New York per tornare nella sua città natale in Italia alla ricerca della sua bambina che credeva morta alla nascita. Una serie thriller e dal sapore noir che è stata in buona parte ambientata nella splendida città di Vicenza e in particolare presso la Basilica Palladiana, sede prescelta per fare da cornice all’accademia di danza dove Emma va a cercare la figlia.

La Basilica Palladiana è al centro di questa storia drammatica ed è il gioiello della città di Vicenza. Affacciata su piazza dei Signori, la Basilica è un edificio pubblico nato dalla riprogettazione del Palazzo della Regione. Il palazzo prettamente in stile gotico è stato poi impreziosito dal Palladio che l’ha reso ancora più maestoso con l’inserimento di marmo bianco a serliane.

Luce dei tuoi occhi, la location è Vicenza (e non solo)

La Basilica Palladiana è uno dei monumenti simbolo della città di Vicenza che fa da cornice alla drammatica storia di ‘Luce dei tuoi occhi‘. In passato l’edificio è stato la sede di magistrature pubbliche cittadine, mentre oggi è prettamente utilizzata come location per mostre di arte e di architettura. La sua importante nella città è tale che Vicenza è nota come “la città del Palladio”. La città di Vicenza rivive in tutta la sua bellezza nella serie ‘Luce dei tuoi occhi’ mostrandosi a milioni di telespettatori come una città ‘must to see’ almeno una volta nella vita.

Una città bellissima a tal punto da essere patrimonio dell’Unesco. Francesco Rucco, il sindaco della città, è entusiasta della possibilità di mostrare la bellezza di Vicenza all’interno di una fiction di così grande successo.: “una bellissima opportunità per la città di Vicenza, di dimostrarsi in tutta la sua bellezza e, per Mediaset, di avere un’ambientazione di qualità per lo spettatore. Siamo certi che anche la nostra città riuscirà a diventare di nuovo meta per coloro che desiderano scoprire le opere di Andrea Palladio, grazie al quale Vicenza è patrimonio dell’Unesco”.



