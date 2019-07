LUCIA BRAMIERI E SIMONE COCCIA COLAIUTA SONO AMANTI?/ Foto: abbracci, balli e…

Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta sono amanti? Il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 26 luglio, pubblica le foto della notte brava che la Bramieri e Colaiuta hanno trascorso insieme. L’occasione per rivedersi è stata una cena danzante vicino a Varese. Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta che hanno condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello 15, hanno così avuto modo di ricordare i momenti trascorsi insieme. Come fa sapere Spy, tra i due non sono mancati ricordi, scherzi, abbracci e balli hot. Secondo quanto fa sapere ancora il noto magazine, tra i due sarebbe riesplosa la scintilla come si può notare dalla foto in cui sono molto vicini in auto. Colaiuta, da tempo, avrebbe una vera ossessione per Lucia Bramieri. Nulla di male se non fosse che è da tempo fidanzato con Stefania Pezzopane. Come reagirà la fidanzata di Coccia di fronte alle foto della sua notte brava con Lucia Bramieri?

LUCIA BRAMIERI E SIMONE COCCIA COLAIUTA SONO AMANTI? SILENZIO SUI SOCIAL

Se Lucia Bramieri è ufficialmente single, dopo la fine della storia con Gianluca Mastelli, lo stesso non si può dire di Simone Coccia Colaiuta che è fidanzato con Stefania Pezzopane da ben cinque anni e con cui ha in progetto di convolare a nozze. Le foto in cui si diverte in compagnia di Lucia Bramieri, però, rischiano di mettere in crisi il rapporto con la Pezzopane, ma sarà davvero così? In cinque anni, la coppia è riuscita a superare tutti i pregiudizi dimostrando di essere unita da un sentimento puro e sincero. Per amore dek suo Simone, infatti, la Pezzopane è anche entrata nella casa del Grande Fratello per fargli una sorpresa. Le foto con la Bramieri, dunque, saranno viste come dei normali scatti tra amici? In attesa di scoprirlo, per il momento, sui social, tutto tace.

