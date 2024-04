Lucia Ferrari: “Ecco cosa penso di Maria De Filippi ed Emanuel Lo”/ La verità dopo l’eliminazione Amici 2024

h2>Amici 2024, Lucia Ferrari rompe il silenzio dopo l’eliminazione: “Maria De Filippi? Dato consigli. Emanuel Lo? Miglior prof”

A sorpresa l’eliminata della terza puntata del Serale di Amici 2024 è stata Lucia Ferrari. Cosi come già successo varie volte in passato l’eliminazione della ballerina ha spiazzato tutti. Favorita alla vittoria finale ha perso il ballottaggio contro Sofia Cagnetti ha dovuto abbandonare la scuola. E nelle scorse ore dopo le prime brevi dichiarazioni a caldo, ha rotto il silenzio sui social rivelando le sue emozioni e riflessioni sull’esperienza appena conclusa. E soprattutto ha voluto ringraziare con parole piene di stima la conduttrice Maria De Filippi ed il suo coach Emanuel Lo.

Nel dettaglio, infatti, Lucia Ferrari ha rivelato cosa pensa di Maria De Filippi: “Ringrazio Maria, che anche se ha mille robe da fare prende il tempo per conoscerci uno per uno, darci i suoi preziosi consigli e pareri, e per averci regalato un opportunità come nessun altra.” Mentre sul suo prof Emanuel Lo ha confessato: “Sei stato il miglior prof che mi poteva mai capitare. Ogni sala prove con te, ogni discorso che mi hai fatto, ogni volta in cui i mi sentivo che tu credessi in me, mi ha aiutato a credere in me stessa non solo all’interno di questo percorso. Grazie di tutto.”

Lucia Ferrari eliminata dal Serale di Amici 2024: “Non ho rimpianti e guardo avanti”

Dopo aver ringraziato tutti ed i suoi compagni, Lucia Ferrari dopo l’eliminazione dal Serale di Amici 2024 ha fatto un bilancio della sua esperienza: “Un viaggio piena di giornate emozionanti quanti difficili, persone sconosciute che sono diventati come famiglia, e lotte costanti contro noi stessi per raggiungere il nostro sogno; vivere per l’arte. Questo posto mi ha veramente cambiato la vita, e mi sento incredibilmente fortunata di averla vissuta.”

E poi ancora sul futuro e quello che l’attende ha aggiunto: “Sono fiera di essermi mostrata per quella che sono e per aver ritrovato parti di me stessa che avevo persa prima di questa esperienza. Ce l’ho data tutta e posso dire di non aver rimpianti, e questo è l’importante. Ora è il momento per andare avanti, ora è il momento per volare.

“Now I’ve gotta find me own…”

