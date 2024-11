Lucilla Agosti è tra i concorrenti finalisti de La Talpa 2024 – Who is the Mole, il reality show condotto per la prima volta da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. Prosegue la caccia alla talpa anche per l’attrice e conduttrice che sin dalla prima puntata è tra i concorrenti più sospettati per una serie di indizi e coincidenze che sembrano portare al suo nome. Ricordiamo che l’obiettivo del programma è quello di scoprire l’identità di agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Possibile che la bella Lucilla Agosti sia la talpa di questa edizione? Durante l’ultima puntata la conduttrice è stata al centro di un scontro molto accesso con Veronica Peparini. Il motivo? Il comportamento troppo amichevole della Agosti con Gilles Rocca al punto tale che la Peparini le ha dato della gatta morta.

Alessandro Egger è La talpa?/ Il modello rischia l'ipotermia per il gruppo: strategia o spirito di gruppo?

La replica di Lucilla Agosti è stata decisa: “ma con quale caz*o di uomo ho fatto la gatta morta, tu mi stai mettendo un abito che non ti devi permettere di mettermi addosso”. La Peparini si è prontamente giustificata dicendo : “non mi permetterai mai di dire una donna che è gatta morta, sto discutendo con una matta”.

Raiduo con Ale&Franz 2024, 1a puntata/ Anticipazioni e diretta streaming: Panariello e Nina Zilli ospiti

Lucilla Agosti, mamma single a La Talpa 2024

Lucilla Agosti e Veronica Peparini hanno continuato a discutere a La Talpa 2024. In particolare è stata la ex coreografa di Amici di Maria De Filippi ad accusare di vittimismo la conduttrice radiofonica: “è sempre vittima, anche qui ha pianto. Siamo in un gioco, forse ha scelto il gioco sbagliato”. Parole che hanno fatto scoppiare in lacrime Lucilla che ha precisato: “non voglio farmi amare da tutti e non sono buonista. Ci sono rimasta male perchè mi sono sentita colpita nel privato”. Non solo durante la puntata Lucilla ha anche raccontato della maternità e di come abbia dovuto crescere i figli come mamma single. “Sono molto fortunata. Nella mia vita reale ho un muro di protezione, anche di amicizia che sostengono me e il mio funzionamento familiare” – ha detto la Agosti.

Marina La Rosa è La talpa 2024?/ La ex gatta morta sabota la prova del lago: "non mi sarei mai lanciata"

Chissà che Lucilla Agosti non abbia voluto con la discussione nata con Veronica Peparini allontanare i sospetti sul suo conto e conquistare la fiducia di una parte dei compagni d’avventura in modo da non essere scoperta nel suo ruolo di talpa? Per scoprirlo non resta che seguire la finale del reality show su Canale 5.