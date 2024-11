Lucilla Agosti è La Talpa? La conduttrice radio-televisiva è tra i concorrenti della nuova edizione del reality show condotto – per la prima volta in assoluto – da Diletta Leotta in prime time su Canale 5. Dopo le prime puntate Lucilla Agosti è tra i concorrenti più sospettati di questa stagione. Il motivo? Gli indizi rivelati e disseminati dalla produzione che fanno pensare che possa essere proprio la conduttrice l’agente doppiogiochista chiamato a sabotare le prove e il lavoro del gruppo. Nell’ultima puntata, infatti, un indizio ha fatto seriamente pensare a lei. Un amico della talpa ha chiamato i concorrenti rivelando loro “Ho un altro indizio da parte della Talpa: la Talpa vi propone un armistizio”.

La parola “armistizio”è un dettaglio che sembra collegato proprio alla data di nascita della conduttrice, nata per l’appuntamento l’8 settembre, giorno dell’armistizio. Sarà davvero così?

Lucilla Agosti è tra i sospettati de La Talpa 2024

A La Talpa 2024 cominciano a spuntare i nomi dei concorrenti sospettati dal gruppo. Tra tutti c’è anche quello di Lucilla Agosti, conduttrice e speaker radiofonica che sul sito ufficiale R101 parlando di se ha detto: “nasco l’8 settembre, giorno dell’armistizio, ma raramente depongo le armi“. Una dichiarazione che sempre collegata all’indizio rivelato da un amico della talpa ai concorrenti durante la seconda puntata. In realtà la parola armistizio fa pensare anche ad altri tre concorrenti: Alessandro Egger, Orian Ichaki ed Elisa Di Francisca per svariati motivi.

I sospetti su Lucilla si sono fatti sempre più forti anche durante l’ultima prova che ha visto il gruppo chiamato a salire sulla cima del Monte Santo in 60 minuti. Una prova non facile, ma la Agosti ha pensato bene con il suo gruppo di muoversi utilizzando una bici. Una scelta che ha fatto scattare parecchi dubbi nei compagni d’avventura. Che dire: è davvero lei la “the mole” di questa edizione?