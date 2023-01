Lucilla Agosti “tradimento? Doloroso”/ “Volevo salvare famiglia con Andrea Romiti”

Lucilla Agosti parla dei suoi figli, del suo nuovo amore Vanni Oddera e del difficile rapporto che ha tutt’ora con il tradimento. “Come mamma sono libera con i miei figli. Con loro parlo di cuore e di pancia – ha raccontato a Mia Ceran nel corso della trasmissione Nei Tuoi Panni, in onda su Rai 2 – Inevitabilmente la mia carriera ha subìto un normale rallentamento, io ho scelto di fare una famiglia numerosa e per me non è un rimpianto, è la mia vita e sono felice così”. Lucilla Agosti non ha problemi a riconoscere che “per me avere i miei figli è infinitamente più importante del pensare di aver avuto una carriera più luminescente”.

Per quattordici anni Lucilla Agosti è stata legata a Andrea Romiti, da cui ha avuto i tre figli Cleo, Diego e Alma. Un rapporto però che si è interrotto senza mai culminare nel matrimonio. “Mi è capitato di tradire in passato e di essere tradita. È stato un dolore grandissimo che non sono riuscita a superare – ammette – Mi sono anche separata dal padre dei miei figli. Non do neanche responsabilità o colpe. Avrei voluto salvare la mia famiglia così come l’avevo pensata, ma i nostri caratteri l’hanno reso impossibile, io avrei voluto di più quando l’altra persona non riesce a darti di più, a rassicurarti di più”. Lucilla Agosti ammette di avere come un “buco” nei suoi sentimenti a causa delle relazioni passati che ha avuto. Eppure, oggi sembra aver ritrovato la felicità assieme a Vanni Oddera, campione di motocross acrobatico.

Lucilla Agosti, “voglio bene ad Alma, la bambina di Vanni Oddera”

Lucilla Agosti è attualmente innamoratissima di Vanni Oddera, con cui condivide la passione per le moto. “Mi piace il motocross e mi sono cimentata con il motocross, ma non con il freestyle” ha spiegato ospite a Nei Tuoi Panni, su Rai 2. Un amore, quello per la moto, nato da quando “mio papà è sempre andato in moto da strada”. Lucilla Agosti ora ha una famiglia “allargata” che ha accolto anche la bambina di Vanni Oddera, che si chiama anche lei Alma: “noi ci vediamo nei weekend, per i bambini è tutto naturale e semplice – spiega – Per me è stato naturale volere bene alla Alma di Vanni”.

Lucilla Agosti e Vanni Oddera si sono conosciuti durante una manifestazione sportiva a cui entrambi hanno partecipato assieme ai partner dell’epoca. La loro relazione è rimasta segreta a lungo, fino a quando è arrivato il momento di renderla nota alla stampa e ai loro fan.

Lucilla Agosti, “mia famiglia un po’ pazza, si litigava sempre”

Lucilla Agosti non è soltanto compagna e mamma di tre splendidi bambini, è anche una figlia. “I miei genitori sono stati un po’ ‘pazzi’, in casa mia si è sempre litigato” ha ammesso a Mia Ceran, menzionando un “modo di parlare e di confrontarsi molto focoso” ma spiegando di non aver mai sofferto per questo atteggiamento della sua famiglia. Una famiglia che l’ha sempre supportata anche nel suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

“Ho iniziato al liceo facendo teatro, quindi a casa sapevano già che mi piaceva questo mondo – ricorda Lucilla Agosti a Nei Tuoi Panni – Ho fatto quindi l’accademia a teatro, ma per me la pagina voltata è stata quando mi hanno presa per fare televisione. Io vengo da una famiglia borghese e quindi il teatro piaceva, era cultura. I miei sono sempre stati molto aperti ad ascoltare, accettare, anche se il mondo della televisione non era quello da cui provenivano loro”.











