Lucrezia Lando e Marco De Angelis si sono lasciati/ “Colpa della passione finita…”

E’ finita la storia d’amore tra due protagonisti del talent show ballerino di Raiuno, Ballando con le Stelle. Si tratta di Lucrezia Lando e Marco De Angelis, i quali hanno deciso di dirsi addio. A dare la conferma della storia giunta ormai al capolinea è stata la stessa Lucrezia che è intervenuta tra le pagine del settimanale DiPiù spiegando anche le ragioni che avrebbero portato alla loro rottura. “A Marco auguro tutto il bene del mondo. Ho capito che l’amore in questo momento era un freno alla mia ambizione di migliorarmi. Ma forse la colpa è stata anche della passione, che era finita”, ha commentato.

Nonostante la fine della loro relazione, dunque, Lucrezia ha comunque dedicato belle parole a Marco, sinonimo di un affetto certamente vero che ha tenuto unito i due protagonisti di Ballando con le Stelle. Adesso però per la Lando non ci sarebbe molto spazio per l’amore dal momento che il suo obiettivo è quello di concentrarsi unicamente sul lavoro: “Sono giovane e voglio sfruttare tutte le occasioni”, ha spiegato.

LUCREZIA LANDO E MARCO DE ANGELIS SI SONO LASCIATI DOPO UN ANNO

Lucrezia Lando e Marco De Angelis sono stati insieme per circa un anno prima di capire che la passione si era affievolita ed a quanto pare anche l’amore che li teneva uniti. I due erano usciti allo scoperto solo dopo la fine di Ballando con le Stelle. In quanto colleghi i due si conoscevano da tempo ma fino alla scorsa estate non era mai successo nulla. Poi però tra i due è esploso l’amore. Marco avrebbe corteggiato a lungo la bella Lucrezia che alla fine si è fatta conquistare dal collega.

I due ballerini avevano preso seriamente la loro storia al punto da aver perfino pensato ad una convivenza ed aver conosciuto le rispettive famiglie. Qualcosa però, alla fine sarebbe andato storto. Molto probabilmente Lucrezia, vincitrice con Gilles Rocca della passata edizione di Ballando, sarà tra le protagoniste anche della nuova stagione mentre al momento non si avrebbero conferme circa il futuro di Marco nel programma di Milly Carlucci, dopo un solo anno di permanenza nello show di Rai1.

