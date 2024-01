Lucrezia Lante della Rovere, ex di Luca Barbareschi/ “Vita spericolata…poi rallenti”

Chi è Lucrezia Lante della Rovere?

Lucrezia Lante della Rovere, classe 1966, è un’attrice ed ex modella italiana ma è anche l’ex fidanzata dell’attore Luca Barbareschi, a breve ospite di Domenica in per parlare del suo ritorno su Rai3 col programma “In barba a tutto”. Lucrezia Lante della Rovere è la figlia di Marina Ripa di Meana e appartiene a una famiglia ducale, la sua infanzia è stata diversa da quella degli altri bambini, nonostante ciò a 15 anni decise di inseguire i suoi sogni e intraprese una carriera nel mondo della moda.

Dopo gli anni da modella, Lucrezia riscopre una grande passione per il mondo del cinema e partecipa ad alcuni film di registi molto noti nel panorama italiano tra cui: “Sotto mentite spoglie” di Vincenzo Salemme”, “Benedetta follia di Carlo Verdone”, “Tutti pazzi per amore” ma anche “Il cielo sopra il letto” dell’ex Luca Barbareschi. Quella tra Lucrezia e Luca è stata una storia d’amore durata 7 lunghi anni, è stata intensa ma anche tortuosa; i due non hanno avuto un lieto fine e oggi conducono vite totalmente diverse al fianco di altre persone e dei loro figli, eppure gli anni del loro grande amore rimarranno sempre vividi nei loro ricordi.

La relazione “aperta” di Luca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere

Luca Barbereschi si era innamorato di Lucrezia Lante della Rovere dopo aver divorziato da Patrizia Falchini, madre delle sue tre figlie: Patrizia, Eleonora e Angelica mentre Lucrezia aveva appena divorziato dall’imprenditore romano Giuseppe Malagò con cui ebbe due figlie gemelle: Ludovica e Vittoria.

Dopo Barbareschi, Lucrezia è stata anche la compagna del pittore Marco Tirelli per 5 anni e in seguito del regista Gianpaolo Tescari e del giornalista del “Fatto Quotidiano” Emiliano Liuzzi, (scomparso nel 2016). Oggi Lucrezia è nonna e il suo primo pensiero sono i suoi figli e i nipoti, mentre Luca ha una relazione con una donna più giovane (Elena Monorchio). Quella storia d’amore durata 7 anni però, per i due è stata molto intensa; la stessa attrice aveva dichiarato al Corriere della Sera: “Due violenti finiscono per ammazzarsi insieme, è stato un rapporto da montagne russe. Lui era talmente giovane da ignorare cosa fosse l’amore”. Lucrezia aveva descritto quella relazione come un rapporto di grande complicità ma pieno di tradimenti ed esperienze sessuali variegate, poi aveva aggiunto: “C’è un tempo dove cerchi una vita spericolata, finché, quando provi i primi acciacchi, rallenti”.

