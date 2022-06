Ludovica Valli, chi è?/ Dal compagno Gianmaria Di Gregorio alla figlia Anastasia

Ludovica Valli e Gianmaria di Gregorio: mamma e papà di Anastasia

Ludovica Valli, l’ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Beatrice Valli, è felicemente legata a Gianmaria di Gregorio. Un amore importante quello tra i due suggellato anche dalla nascita della prima figlia. Si tratta di Anastasia Ludovica Di Gregorio, la piccola nata l’8 marzo del 2021. Subito dopo la nascita della figlia, la Valli ha postato sui social un bellissimo post scrivendo: “a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro rinascita”. Dalla nascita al battesimo fino alla foto del primo compleanno che mamma e figlia hanno festeggiato indossando degli abiti abbinati color crema. Se per il battesimo la Valli ha scelto una location pazzesca con vista sul Duomo di Milano, per il primo compleanno della figlia Anastasia ha scelto di non organizzare nulla di eccessivamente sfarzoso come ha spiegato su Instagram: “non abbiamo fatto fondamentalmente niente, ma nella sua semplicità è stato bellissimo, unico come un anno fa”.

Gianmaria di Gregorio è il compagno di Ludovica Valli, ma non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo o della televisione. I due si incontrano per caso ad Ibiza ed è un vero e proprio colpo di fulmine visto che dopo l’estate ufficializzano il loro amore.

Ludovica Valli e Gianmaria di Gregorio: l’amore nato ad Ibiza

“Gianmaria è l’uomo della mia vita, è l’uomo che mi porterà all’altare. Non mi ha ancora fatto la proposta ufficialmente, prima vuole trovare un nido d’amore giusto, al momento viviamo a casa mia a Milano e lui fa avanti e indietro dalla Spagna”. Con queste parole Ludovica Valli è uscita allo scoperto confermando la storia d’amore con Gianmaria Di Gregorio. L’uomo, di professione imprenditore, lavora viaggiando spesso per il mondo e vive in Spagna. Nonostante la distanza, la relazione tra i due prosegue a gonfie vele e chissà che prossimamente i due non possano decidere di annunciare anche il matrimonio.

Intanto sui social Ludovica Valli ha risposto ad un commento negativo rivolto a lei e alla sorella Eleonora accusate di essere famose in quanto sorelle di Beatrice Valli. La ex tronista di Uomini e Donne ha sbottato dicendo “se non si conosce la storia di una persona, bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata. Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da “seconda casa” per qualche anno. Ho aperto IG nel 2012 e ho subito cominciato a “lavoricchiare” qui sui social. Ho aperto IG e ho cominciato a fare quello che oggi è diventato il mio lavoro quando ancora Beatrice non aveva alcun social o almeno non era il suo mezzo di ‘lavoro’ dato che faceva altro. A volte si fa più bella figura a rimanere in silenzio”.

