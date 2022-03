Ludovica Valli sbotta dopo Verissimo con le sorelle/ “A volte meglio restare zitti!”

Polemiche e insulti dopo l’ospitata delle sorelle Valli a Verissimo. Beatrice, Ludovica ed Eleonora hanno partecipato alla puntata del 12 marzo del programma condotto da Silvia Toffanin, per parlare delle loro vite private e del loro lavoro. Dopo l’annuncio da parte dell’account social di Verissimo dell’ospitata delle sorelle, si sono scatenati i commenti negativi da parte degli utenti. In tanti, infatti, hanno sputato cattiverie sulle tre e soprattutto su Eleonora e Ludovica, accusate di essere diventate famose solo grazie alla notorietà acquisita da Beatrice dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. Le due donne, secondo gli utenti sui social, avrebbero ottenuto successo solamente grazie alla compagna di Fantini, uno dei volti più amati del programma di Maria De Filippi.

Beatrice è diventata infatti famosa a Uomini e Donne, dove ha conosciuto Marco Fantini, con il quale ha avuto due bimbe, Bianca e Azzurra, sorelline di Alessandro, figlio che la ragazza ha avuto con Nicolas Bovi e che è particolarmente legato al compagno della modella, che presto diventerà suo marito. Anche Ludovica, qualche anno dopo, ha partecipato come tronista al programma di Maria De Filippi, mentre Eleonora non ha esperienze televisive ma è molto seguita sui social, dove racconta la sua vita quotidiana.

Ludovica Valli contro gli haters: il commento dell’influencer

Dopo l’ennesimo commento contro le sorelle Valli, Ludovica non è riuscita a star zitta. L’ex Uomini e Donne, da un anno mamma della piccola Anastasia, è sbottata sui social, rispondendo ad un utente. All’accusa di essere diventata famosa grazie a Beatrice, infatti, Ludovica non è riuscita a non ribattere: “Se non si conosce la storia di una persona, bisognerebbe rimanere in silenzio, o almeno chiedere in maniera educata. Detto ciò, parlo per me, io non devo ringraziare proprio nessuno se non me stessa, mia madre e subito dopo i programmi che mi hanno fatto da “seconda casa” per qualche anno. Ho aperto IG nel 2012 e ho subito cominciato a “lavoricchiare” qui sui social. Ho aperto IG e ho cominciato a fare quello che oggi è diventato il mio lavoro quando ancora Beatrice non aveva alcun social o almeno non era il suo mezzo di ‘lavoro’ dato che faceva altro. A volte si fa più bella figura a rimanere in silenzio”.

L’influencer ha poi difeso anche la sorella Eleonora, che non ha esperienze televisive ma che nonostante ciò è molto seguita sui social, dove racconta la sua vita e quella dei suoi figli: “Il suo profilo è super positivo, ha tantissime cose da raccontare. Magari fossero tutti così i profili degli influencer”.



