Luigi Bruno è il nuovo compagno di Andrea Delogu. La simpatica speaker radiofonica – che è uscita vincente dopo un’estate in giro per l’Italia con il Tim Summer Hits – ha fatto molto parlare di sé non solo per la verve e la sua bellezza – che mostra con fierezza sui social –, ma perché di recente si è fidanzata con un uomo più giovane di lei. Luigi Bruno ha 24 anni e la Delogu ne ha 42 ma, nonostante questo age gap, i due sono felici e sereni dell’amore che è sbocciato. Un sentimento che ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip e che ha interessato un chiacchiericcio sui social molto fitto.

Polemiche e critiche che hanno coinvolto, in prima linea, proprio Andrea Delogu. La speaker, però, ha sempre risposto a tono. Luigi Bruno, in effetti, è molto più giovane di lei e questo dettaglio non è sfuggito a nessuno, eppure il baby fidanzato di Andrea Delogu non bada alle critiche e continua a viversi il momento. Un momento, però, che dura da ben due anni. Ma chi è Luigi Bruno, oltre ad essere il compagno di una tra le speaker e conduttrici più in voga del momento?

Luigi Bruno, chi è il fidanzato di Andrea Delogu

Dicevamo, ha 24 anni e attualmente è un modello che ha lavorato per Dolce e Gabbana ed è anche un attore alle prime armi, dato che Luigi Bruno è stato visto nel film “Divorzio a Las Vegas”. Da due anni è in coppia con la Delogu, ma c’è da dire che è entrato nella vita della conduttrice in un momento molto complicato. Eppure, Luigi Bruno pare che sia stato una vera e propria boccata di aria fresca. La Delogu usciva da una separazione da Francesco Montanari dopo un amore durato ben 7 anni. Nonostante tra i due la storia sia finita senza rancori, non è mai troppo facile tornare a sognare (di nuovo) l’amore.

“Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito” aveva dichiarato la conduttrice poco dopo il divorzio che, però, fu reso noto alla stampa solo dopo un anno e solo quando era stato formalizzato. Nella stessa intervista, riportata da Libero, ha ammesso di avere pensato diverse volte alla maternità ma: “Non sono venuti. Stavamo insieme da sette anni, sposati da quattro, non ci siamo dati tanto tempo“. Nonostante ciò, la storia con Luigi Bruno non ha subito nessun contraccolpo. Entrambi sono felici di vivere questa bellissima frenesia.

Luigi Bruno, come prosegue la storia con Andrea Delogu

Critiche per la differenza di età a parte, su Luigi Bruno e Andrea Delogu non ci sono nuvole. Lei, prima di conoscere il modello, avrebbe avuto un flirt con Stefano de Martino ma è stato smentito dalla stessa speaker. Luigi resta sempre un po’ nell’ombra rispetto alla sua compagna, mentre la Delogu, un po’ per gioco e un po’ per divertimento, risponde piccata a chi la critica per la differenza di età che c’è tra i due. In una live su Instagram ha affermato: “A me la differenza di età non pesa. È un problema solo degli altri”.