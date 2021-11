Luigi Mastroianni/ “GF Vip? Per ora non mi hanno chiamato, ma ci penserei…”

Luigi Mastroianni è intervenuto in collegamento audiovisivo ai microfoni di Trends&Celebrities, trasmissione di Rtl 102.5 News, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Subito l’ospite ha sottolineato come dopo il lungo stop connesso alla pandemia si sia ripartiti nel mondo del lavoro: “Le restrizioni sono ancora molto fastidiose, con lunghe attese in aeroporto e mascherine obbligatorie sull’aereo, che sono dure da sopportare, però ci stiamo muovendo”.

Peraltro, è in ripresa anche la sua vita da dj: “Ripartirò il prossimo sabato a esibirmi. Per me il periodo di fermo forzato è stato devastante, sono stato molto male psicologicamente. Avere cambiato l’assetto della mia vita è stato per me veramente devastante e ne ho subito tanto le conseguenze. La mia famiglia mi ha aiutato molto, poi io ho ripreso il mio essere e sono contentissimo di tornare a suonare e di avere tanta gente ad ascoltarmi”.

LUIGI MASTROIANNI: “IO AL GF VIP? PER ORA NON MI HANNO CHIAMATO, MA…”

In questo periodo, ha aggiunto Luigi Mastroianni su Rtl 102.5 News, il suo sguardo è fisso, rivolto verso un obiettivo molto importante “che sto inseguendo e che voglio realizzare, spero che ciò accada nel più breve tempo possibile. Ci sono molte difficoltà nel raggiungerlo, ma vorrei che arrivasse presto. A livello televisivo qualcosa in pentola bolle…”.

La parte che predilige del suo lavoro è il dialogo con il pubblico e il tentativo di sensibilizzarlo su alcune tematiche: “La cosa più bella è avere tanto riscontro da parte di persone che si sentono messe da parte. Cerco sempre di fare un’opera di sensibilizzazione verso chi mi ascolta e mi segue su queste tematiche. La libertà di espressione è la cosa più bella che ci sia stata data, quindi bisogna rispettarsi a vicenda e ultimamente questo principio viene sempre meno”. Il prossimo 19 dicembre sarà il suo compleanno: lo festeggerà al Grande Fratello Vip? “Se mi arrivasse la chiamata magari ci penserei, per ora non saprei cosa dire. Al momento so che lo festeggerò con la mia famiglia e la mia ragazza. Ad oggi però non c’è niente”.

