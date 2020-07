Luis Alberto rimane alla Lazio?/ Perotto: Scudetto deciderà la sua sorte (esclusiva)

Nome caldissimo per la prossima sessione di calciomercato in casa Lazio è certo quello di Luis Alberto, il cui futuro, al momento pare direttamente legato a quanto la formazione di Inzaghi otterrà a fine stagione. In maglia biancoceleste dal 2016, Luis Alberto è uno dei pupilli di Inzaghi, nonchè uno dei suoi gioielli più preziosi: naturale dunque che pure con ancora due anni di contratto da onorare lo spagnolo sia finito nel mirino di tanti club, e i i tifosi si chiedano se Luis Alberto rimarrà alla Lazio a fine stagione o meno. Le ultime voci di mercato che lo riguardano parlano infatti dell’interessamento della Juventus e dell’Inter, come pure di alcuni top club europei, che attendono solo di capire quali saranno le mosse di Lotito a proposito, visto che da tempo si parla di un rinnovo di contratto fino al 2025. Il presidente non pare orientato alla cessione, ma se così fosse, di certo non lascerà andare via il giocatore senza intascare una bella cifra per il suo cartellino. Per saperne di più del futuro di Luis Alberto, abbiamo sentito l’operatore di mercato Pierpaolo Perotto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Luis Alberto rimarrà alla Lazio o partirà? E’ una cosa che dipenderà dalla conclusione di questo campionato. Se la Lazio dovesse vincere lo scudetto penso proprio che potrebbe rimanere. Altrimenti visto che ha anche un buon mercato potrebbe partire, le offerte non mancano e la Lazio potrebbe anche guadagnare una buona cifra dalla sua cessione.

Potrebbe essere una trattativa positiva per la Lazio questa… Sappiamo che Lotito è molto bravo e bisogna dare atto che riesce sempre a fare dei buoni affari in chiave mercato. Così dovrebbe essere anche con Luis Alberto.

C’è la Juve sull’attaccante della Lazio? No non credo che la Juventus possa essere interessata a Luis Alberto che ha un ruolo di rifinitore, non è sicuramente un attaccante. Vedo più possibile il ritorno di Luis Alberto in Spagna.

Dove potrebbe andare a giocare? Al Barcellona, dove potrebbe giocare dietro le punte, è un’eventualità che potrebbe veramente accadere.

Il Liverpool e la Premier League altra possibilità? Il Liverpool cerca giocatori che abbiano più ritmo, più dinamismo, Luis Alberto non è il calciatore ideale per i Reds.

La Lazio con chi potrebbe sostituire Luis Alberto? Non è una cosa così semplice da definire, anche se bisogna dire che Tare è sempre stato bravo a scoprire e lanciare giocatori nella Lazio. E’ stato il caso di Luis Alberto e bisogna dare i meriti anche a Simone Inzaghi di tutto questo. Tare che riesce a fare diventare grandi molti giocatori, come è stato anche il caso di Milinkovic Savic o di altri calciatori.

Una Lazio modello da seguire… Sì la Lazio in questo senso è un esempio da seguire, valorizza tanti calciatori, non spende tanto sul mercato e riesce sempre a ottenere risultati molto buoni come dimostrano le ultime stagioni!

