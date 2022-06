Luis Suarez alla Juventus?/ Calciomercato news, il giocatore offerto ai bianconeri

Torna a circolare con forza in casa Juventus il nome di Luis Suarez. Sembrano passati anni luce da quando il Pistolero, nell’estate del 2020, si presentava a Perugia per il famoso esame di italiano che provocò una bufera, prima di accasarsi fra le fila dell’Atletico Madrid. Un trasferimento che si concluse con un nulla di fatto ma oggi la situazione potrebbe essere ben diversa. Come riferito infatti da La Gazzetta dello Sport e da Sportmediaset, pare che il centravanti della nazionale uruguagia si sia offerto alla Vecchia Signora, che in queste settimane sta preparando un progetto vincente fatto di giocatori già formati e in grado di riportare lo scudetto a Torino fin dalla prossima stagione.

I procuratori di Luis Suarez hanno presentato la loro proposta alla Juventus, che sta ancora ricercando un rinforzo in attacco dopo il doloroso addio di Paulo Dybala. L’operazione è interessante ma secondo La Stampa a pesare è la richiesta economica del giocatore, un ingaggio da 5 milioni di euro netti annui, che in questo momento starebbe facendo riflettere i dirigenti bianconeri. Vogliono infatti capire se sia il caso di puntare così tanto su un giocatore prolifico ma comunque 35enne, o se sarebbe meglio valutare altre piste.

LUIS SUAREZ ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO NEWS: LA DIRIGENZA MEDITA

Tra l’altro nel reparto offensivo sono diversi i candidati per una maglia juventina, a cominciare da Angel Di Maria e Kostic, per cui sarebbero già in corso delle trattative, di conseguenza per ora l’operazione non sembra decollare. E anche vero che Luis Suarez ha sempre segnato una valanga di gol con qualsiasi maglia indossata, a cominciare da Liverpool e Barcellona, senza dimenticarsi di Ajax e Nacional.

Quest’anno il giocatore è sceso in campo in 45 partite, di cui 35 nella Liga, sette in Champions League, due in Coppa del Re e la Supercoppa Spagnola, segnando 13 marcature e distribuendo tre assist: basteranno questi numeri per convincere la Juventus ad accogliere la proposta degli agenti di Luis Suarez? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

