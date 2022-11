Luis Suarez saluta il Nacional: “Grazie di tutto”/ Il Pistolero sbarca in MLS?

E’ ufficialmente terminata l’avvenuta del centravanti Luis Suarez fra le fila del Nacional di Montevideo. Il bomber della nazionale uruguagia, che a partire dal prossimo 20 novembre sarà in campo per i mondiali in Qatar, ha salutato nelle scorse ore la compagine che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta, favorendo il suo sbarco nel Vecchio Continente. Luis Suarez aveva lasciato l’Atletico Madrid durante l’estate del 2022 a parametro zero, decidendo quindi per il ritorno in patria non avendo trovato un accordo con altre società.

Una seconda avventura fra le mura domestiche che è stata decisamente idilliaca, visto che il giocatore ha giocato tredici partite, segnando anche otto marcature, e dimostrandosi per l’ennesima volta un bomber implacabile sotto rete. Ma a rendere il tutto ancora più magico è stata la vittoria del campionato, un evento che non accadeva dal 2006 in casa del Nacional, e reso possibile proprio grazie all’apporto del Pistolero. Spettacolare la finale contro i cugini del Liverpool FC, altra squadra di Montevideo, in cui lo stesso Luis Suarez ha realizzato una doppietta che ha permesso appunto ai suoi di portarsi a casa il titolo.

LUIS SUAREZ, L’ADDIO AI TIFOSI E LO SBARCO IN MLS

Subito dopo il successo e l’addio, Luis Suarez ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: “Sono soddisfatto di aver compiuto il passo giusto, di essermi goduto questo periodo e di averlo chiuso con una vittoria importante. Sono felice. Magari prima potevano esserci dei dubbi, ma sono stati spazzati via dalla gioia di festeggiare con la nostra gente, che non ha prezzo. Sono venuto qui per i tifosi, con loro mi sono divertito tanto e non ho più parole per ringraziarli, se non con le prestazioni sul campo”.

“È stata una serata perfetta – ha proseguito Luis Suarez – il popolo del Nacional si è divertito, così come tutti i tifosi uruguaiani che hanno guardato un giocatore proveniente dal calcio europeo ma con ancora una mentalità vincente. Grazie per tutto l’amore ricevuto da quando sono arrivato ad oggi”. La sua avventura nel mondo del pallone potrebbe però non essere ancora conclusa: i Los Angeles Galaxy, squadra della MLS, sono pronti a puntare su di lui, se ne riparlerà dopo il mondiale.

