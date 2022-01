Luisa Anna Monti e il tumore/ Ex Uomini e Donne: “Terapia ormonale è devastante ma…”

L’ex dama di Uomini e Donne, Luisa Anna Monti, continua a combattere contro il tumore con estrema forza e coraggio. La donna aveva annunciato nella passata estate di aver scoperto la terribile malattia e sin da subito a restare accanto era stato Salvio Calabretta, l’ex cavaliere che la donna aveva conosciuto nel corso della sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. L’ex protagonista del trono Over di Uomini e Donne aveva annunciato attraverso il Magazine del programma di avere un tumore al seno. Oltre a svelare questo delicato momento della sua vita, aveva colto l’occasione per lanciare un messaggio importante mirato alla prevenzione. Ma come procede la sua lotta al cancro?

Teresanna Pugliese vs Armando Incarnato/ Uomini e Donne "Maleducato! Basso livello…"

Nelle passate ore Luisa Anna Monti ha condiviso una sua foto non particolarmente recente, come sottolineato dalla stessa ex dama sul suo profilo Instagram. Nello scatto l’ex dama ha spiegato: “mi piace molto mi ricorda tante emozioni”. Quindi ha svelato come sta procedendo la sua battaglia: “La terapia ormonale è devastante ma non si molla, mai!”, ha aggiunto, lanciando un messaggio di forza.

Uomini e Donne/ Diretta puntata 14 gennaio anticipazioni: Matteo, esterna con Denise

Luisa Anna Monti e la battaglia contro il tumore

Luisa Anna Monti ha voluto lasciare un pensiero a tutti i suoi follower, asserendo attraverso il suo profilo Instagram: “Le Donne forti le riconosci subito, non piacciono a tutti, amano le sfide e hanno una luce diversa nei loro occhi… bisogna andare oltre per apprezzarle, le donne forti non hanno paura, scavalcano muri invalicabili, non temono le tempeste e hanno la luce del Sole… se crollano fanno finta che vada tutto bene e vivono con il sorriso”. L’ex dama, infine, ha concluso asserendo di essere “grata alla vita”.

Nonostante sia molto provata a causa delle cure che sta affrontando, Luisa Anna Monti ha manifestato con le sue parole la grande forza d’animo. La donna non si è mai tirata indietro raccontando e condividendo molti aspetti del suo privato con i follower. Per lei sono certamente mesi di grande sofferenza ma nonostante questo non ha mai smesso di sorridere continuando a dare coraggio a coloro che stanno affrontando la sua stessa battaglia. A causa del tumore il matrimonio con Salvio è stato rimandato ma in tanti sperano di poterla vedere nuovamente serena pronta a pronunciare il fatidico “sì”.

Tina Cipollari vs Biagio Di Maro/ Uomini e Donne: "Vai in quel posto dritto e lungo…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luisa Anna Monti.real (@luisaannamonti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA