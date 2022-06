Lukaku all’Inter/ Calciomercato news: trattativa iniziata, il ritorno è vicinissimo

L’Inter è davvero vicina a riaccogliere Romelo Lukaku. L’operazione per il “come back”, il ritorno, è infatti entrata nel vivo, e La Gazzetta dello Sport parla di vera e propria svolta. Del resto il bomber della nazionale belga ha sempre spiegato di voler tornare in nerazzurro, e di conseguenza il Chelsea ha dovuto accontentare il giocatore per evitare di ritrovarsi uno scontento fra le mura di casa.

Calciomercato Inter news/ Sogno Lukaku ma occhio allo sgambetto del Chelsea

“Il belga vede Milano vicina come mai prima d’ora – scrive la Rosa stamane – e a distanza segue una trattativa tra club che è ufficialmente partita: nerazzurri e Chelsea si sono per la prima volta seduti a uno stesso tavolo, anche se digitale, per parlare del belga”. Il primo contatto è avvenuto nella mattinata di ieri, una videoconferenza fra l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo interista Piero Ausilio da una parte, l’avvocato Sebastien Ledure, il nuovo “agente” di Lukaku dopo il caos Pastorello dall’altra, e infine da Londra, Todd Boehly, neo-presidente del Chelsea con i suoi collaboratori.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Mkhitaryan, ci siamo! Su Lukaku... (ultime notizie)

LUKAKU ALL’INTER, CALCIOMERCATO NEWS: BALLANO MENO DI 5 MILIONI DI EURO

L’Inter ha ufficialmente chiesto il giocatore in prestito e la compagine britannica ha dato il suo ok sulla base di un pagamento annuale, spiega sempre La Gazzetta dello Sport. Il prossimo appuntamento è fissato fra la fine della settimana e l’inizio della prossima, “con un clima di fiducia crescente, avvolgente – sottolinea il quotidiano sportivo – che lascia immaginare una fumata bianca”.

Per quanto riguarda i soldi in ballo, la richiesta del Chelsea iniziale è di 15 milioni di euro, mentre l’Inter sarebbe pronta a spingersi fino a 10, con l’aggiunta di qualche bonus legato ai risultati, Ballano quindi circa 5 milioni, che rappresentano di fatto un’inezia, tenendo conto della volontà delle parti, e del fatto che Dumfries dovrebbe compiere il percorso opposto di Lukaku, da Milano a Londra. I nerazzurri hanno chiesto 45 milioni per l’olandese, cifra ritenuta alta dai Blues: pronto lo sconto, ed anche per questo l’operazione Lukaku sembra destinata ad andare a buon fine.

Lukaku al Milan?/ Calciomercato, verso addio al Chelsea: possibile assalto Investcorp

© RIPRODUZIONE RISERVATA