Lukaku “Prima di Inter-Cagliari tutti ammalati”/ “Coronavirus? Nessuna certezza ma..”

Nuovi preoccupanti retroscena sulla diffusione del coronavirus in Italia e pure nel mondo del calcio ci arrivano da Romelu Lukau, bomber dell’Inter, che durante una diretta Instagram di Vier, con Kat Kerkhofs (presentatrice belga e moglie di Mertens), ha sganciato l’ultima bomba. Il belga infatti, nella lunga chiacchierata ha riferito di temere di essere stato infettato già a fine dicembre, quando concessa una settimana libera, lui e i suoi compagni dell’Inter sono tornati in campo in pessime condizioni. “Siamo tornati e, giuro, che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo”. Il belga continua: “Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari di Radja Nainggolan e dopo 25 minuti uno dei nostri difensori (Milan Skriniar, ndr) ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre”. Era già coronavirus, anche se all’epoca non si parlava già di pandemia? “Non abbiamo mai fatto test per il Covid-19 in quel momento, quindi non lo sapremo mai con certezza”.

LUKAKU SHOCK: “IL CORONAVIRUS? MI FA PAURA”

Che il coronavirus circolasse già a Milano prima dello scoppio della pandemia a fine febbraio-inizio marzo? Difficile dirlo, ma quel che è certo è che il virus anche oggi fa ancora paura. Di certo lo teme Romelu Lukaku, che già qualche settimana fa aveva parlato con preoccupazione di questa situazione di emergenza. E rincarando la dose, lo stesso bomber dell’Inter ha pure aggiunto durante la diretta Instagram: “Se temo il virus? Mia mamma ha il diabete. Questo è il mio più grande shock. Non mi importa, è la mia migliore amica. Ogni quattro ore chiamo se ha bisogno di qualcosa. Certo che mi manca di più mio figlio Romeo. Il piano era di riportare mia madre e mio figlio in Italia per l’epidemia di coronavirus. Ho due appartamenti qui, ma ovviamente ora non è il momento per loro di tornare”.

Ma tornando ad argomenti più leggeri, ecco che Lukaku, non ha paura di svelare il suo piano per il prossimo futuro, proseguendo nella lunga chiacchierata social. L’attaccante belga infatti sta pensando di chiudere la sua carriera solo a 36 anni, e magari sotto i colori dell’Anderlecht, dove tutto è cominciato: e poi? “Non diventerò mai un opinionista, ma ora sto seguendo un corso di formazione. Chissà, forse diventerò un allenatore” le ultime parole del bomber dell’Inter.



