Lulù Selassiè, Alessandro Rossi la incoraggia su Manuel Bortuzzo/ È ancora convita che lui la ami…

Ritorno di fiamma tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo? Dopo un periodo di distacci e gelo totale, Lulù e Manuel sono riusciti ad instaurare un rapporto cordiale vivendo con serenità l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Tuttavia, Lulù non nasconde i propri sentimenti e la speranza di poter riconquistare le attenzioni di Manuel non come un semplice amico. La Selassiè, infatti, ha ammesso di nutrire una speranza durante una conversazione con Alessandro Rossi. Il fidanzato di Francesca Cipriani ha indagato sul rapporto tra Manuel e Lulù che ha aperto il proprio cuore raccontando l’evoluzione dell’ultimo periodo.

“Dopo esserci allontanati, lo vedo che mi guarda. Io faccio finta di niente, ma sento i suoi occhi. L’affetto c’è, poi ora fortunatamente ci stiamo riavvicinando. Lui si sente a disagio per le telecamere. Anche quando, all’inizio dormivamo insieme, lui mi ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto essere più affettuoso, ma di non riuscirci per le telecamere”, ha spiegato Lulù ad Alessandro.

Sembra stia cambiando nuovamente qualcosa tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Il ritorno di fiamma è ancora lontano, ma l’affetto tra Lulù e Manuel è vero e sincero. Pochi minuti fa, mentre erano chiusi in camera, Lulù e Manuel si sono scambiati abbracci, baci e sorrisi complici.

I due hanno scherzato tra loro, si sono avvicinati e lo stesso Manuel si è lasciato andare chiamando più volte Lulù dando vita a momenti che ai fan ricordano quelli dei primi giorni. Cosa sta accadendo, dunque, tra Bortuzzo e la Selassiè? I fan più romantici sognano il ritorno di fiamma mentre quelli più realistici sperano solo di vederli sempre sereni e felici in amicizia.

