Lulú Selassié “bisogno di uno psicologo”/ “Devo fare un percorso per essere aiutata”

E’ scontro tra Clarissa e Lulú Selassié al Grande Fratello Vip 2021. Tutto è iniziato per il comportamento opprimente di Lulù verso Manuel Bortuzzo con cui ha vissuto un breve flirt all’interno della casa del GF VIP. Proprio Lucrezia parlando del suo atteggiamento con Manuel precisa: “si preoccupano troppo a mio avviso, ma non è colpa mia. In passato quando mi sono successe delle cose non sono andata a chiedere aiuto ad uno psicologo, quando ne avevo bisogno”. Poi è Clarissa a dire la sua: “ho sempre preso i loro problemi e li ho resi miei. Già a 5-6 anni affrontavo dei problemi che erano loro. Il futuro con Lulù lo vedo bellissimo, loro sono la mia vita. Ero al corrente che venendo qui avremo litigato, da piccola era peggio l’ho picchiata e le ho dato il gesso in testa, siamo tre pazze, le amo”.

Clarissa Selassiè, sfogo vs Gf Vip/ "Non me ne frega un caz*o di Alex e Soleil..."

La parola poi passa a Jessica Selassié che parlando del litigio scoppiato nella casa con le sorelle precisa: “a parte che l’80% della mia vita qua dentro la passo in cucina. Lulù la lascio tranquilla, non le sto mai addosso. Quel giorno quando ho visto la clip perché non ne sapevo nulla visto che loro due mi tengono all’oscuro di tutto, come del primo bacio con Manuel, sono rimasta scioccata perché sembrava una scheggia impazzita”. Durante la nomination però Lulù torna sull’argomento psicologo dopo la nomination di Manila: “lo so, ma devo fare un percorso per essere aiutata”.

Clarissa Selassié/ Incoraggia la sorella Lulù con Manuel Bortuzzo: è una strategia per il GF Vip?

Clarissa e Lulú Selassié scontro al Grande Fratello Vip 2021

Tutto è bene quel che finisce bene, visto che le Sorelle Selassiè si sono chiarite all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Litigio superato tra Lulù e Clarissa anche grazie all’intervento della sorella maggiore Jessica che ha fatto da paciere tra le due. Intanto si torna a parlare del flirt di Lulù con Manuel Bortuzzo che viene chiamato in causa da Alfonso Signorini che domanda “che rapporto hai con le tue cognatine?” con l’ex promessa di nuoto che replica: “lo capisco, è tutto abbastanza normale”.

Clarissa Selassiè, terrore nella notte al GF Vip/ “Sento urla di una donna, chiudete la porta”

Allora Alfonso Signorini domanda a Manuel: “come mai hai scelto Lulù?”, ma Bortuzzo non ha nemmeno il tempo di rispondere visto che interviene Clarissa chiarendo: “io ho una persona che amo fuori da qui, ma non posso dirlo”. Un nuovo scoop scoppia nella casa del GF VIP con Signorini visibilmente indispettito dalla rivelazione della Princess!



© RIPRODUZIONE RISERVATA