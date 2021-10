Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo/ Baci, coccole e gelosie al GF Vip. Lui: “Copriti”

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, procede tra alti e bassi. Sono passate ormai settimane dal momento in cui il nuotatore aveva deciso di prendere le distanze dalla Principessa. Oggi, però, qualcosa è cambiato nonostante abbia anche pensato all’ex fidanzata Martina. Manuel, infatti, lunedì scorso, dopo la puntata con Alfonso Signorini, ha spiazzato Lulù baciandola nuovamente. Un bacio che ha reso felice la Selassiè che non si aspettava tale iniziativa da parte di Manuel. Tra i due, lontani dagli occhi degli altri concorrenti, ci sono stati altri baci.

Durante il giorno, contrariamente alle scorse settimane, hanno ricominciato a parlare, a stuzzicarsi e a ridere insieme. Il momento coccole, però, arriva poco prima di andare a dormire. Ieri sera, dopo l’aperitivo a base di zucche da decorare e musica, Manuel e Lulù hanno trascorso un po’ di tempo insieme nel letto di lui.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: dopo le coccole, momento gelosia?

Dopo essersi coccolati a letto tra baci, abbracci e sorrisi, Luù Selassiè ha lasciato il letto di Manuel per andare a dormire nella propria camera. Prima di andare via, ha mostrato il pigiama che indossava a Manuel il quale, poco prima che lei uscisse, le ha fatto una raccomandazione. “Copriti”, le ha detto. Lulù ha accontentato Manuel tornando poi in camera con un accappatoio bianco.

Il rapporto tra i due, dunque, continua. Se Lulù, tuttavia, appare sempre più presa e desiderosa di ricevere qualcosa in più, Manuel continua a seguire la propria linea preferendo non accelerare i tempi ma procedere a piccoli passi. Dopo il gelo, dunque, la fiamma della passione è riesplosa. Cosa racconteranno ad Alfonso Signorini?

