Lulù Selassié/ Incantata da Manuel Bortuzzo: sarà la musica ad unirli?

La giovane principessa etiope Lulù Selassié continua a vivere nella Casa del Grande Fratello Vip momenti di alti e bassi. La presenza di Manuel Bortuzzo è per lei ancora un punto di riferimento importante dal quale proprio non riesce a staccarsi, complici anche le parole che recentemente il ragazzo le ha destinato e che hanno riacceso in lei la fiamma della speranza. Intanto Manuel ha potuto sfogare tutta la tensione nella musica, in seguito all’arrivo del pianoforte.

Manuel Bortuzzo al piano canta "Sogni appesi" di Ultimo/ Momento toccante al GF VIP

Nelle passate ore anche Lucrezia ‘Lulù’ Selassié è rimasta letteralmente incantata nel vedere il giovane nuotatore all’opera, al punto da non riuscire a distogliere lo sguardo mentre Manuel si preparava nella Nave dell’Amore, ammirandolo con sincero affetto. La musica potrebbe forse rappresentare un ottimo collante dal momento che ha permesso loro di trascorrere nuovamente del tempo insieme in totale serenità mentre la principessa lo ascoltava con grande interesse proponendo alcune canzoni da eseguire. Lo strumento giunto nella Casa, potrebbe unirli come finora non è ancora accaduto? Un pensiero che potrebbe aver sfiorato anche Lulù in attesa di nuovi risvolti.

GF VIP, Manuel Bortuzzo bacia Montano e non Lulù Selassié/ Lei "Davanti agli altri è frenato"

Lulù Selassié, l’affetto dei fan con un messaggio aereo al Grande Fratello Vip

Lulù Selassié ha mostrato in diverse occasioni tutta la sua estrema fragilità, facendo emergere le sue grandi paure proprio nei confronti del rapporto nato con Manuel Bortuzzo. Tuttavia in queste ore ha potuto anche constatare il grande affetto nei suoi confronti da parte del pubblico da casa. La testimonianza diretta, è stato l’arrivo di un aereo indirizzato proprio a lei e firmato “Fans”, contenente un messaggio molto importante: “Lulù vali tanto, sei il nostro cuore”.

Mentre i Vipponi prendevano il sole in giardino, ad interrompere momentaneamente la loro tranquillità è stato il rumore degli aerei in arrivo che ha prontamente mobilitato il gruppo. Quando ha compreso che era proprio indirizzato a lei, Lulù è rimasta particolarmente sorpresa, mentre il resto del gruppo ha espresso tutta la sua felicità, in modo particolare Alex Belli che ha esclamato: “Evvai Lulù! Eccolo lì, goditelo tutto!”, abbracciandola teneramente mentre la ragazza ringraziava commossa i suoi fan.

Manuel Bortuzzo suona il pianoforte, video inedito/ Il padre Franco:"Mi mancano queste note", la dolce dedica

© RIPRODUZIONE RISERVATA