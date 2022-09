LUNA MARI’, FIGLIA ANTONINO SPINALBESE/ “Grazie a lei ho un rapporto con Belen”

Antonino Spinalbese durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022 è tornato a parlare della figlia Luna Marì. “Sono diventato papà a 25 anni” – ha detto l’hair stylist che ha ricordato la nascita della figlia – “la prima sensazione era lo shock più totale, la mia vita è cambiata tante volte. All’inizio pensavo che arrivasse il regista a dirmi ciak e invece no, era mia figlia. Ero un pò spaventato, ha avuto dei piccoli problemini di respirazione, ma l’ho capito più in là di essere diventato padre”.

Non solo, il concorrente ha ricordato anche le emozioni dei primi giorni: “quando l’ho portata a casa la prima volta sono stato 6-7 ore sul divano con questa copertina azzurra, lei era stupenda. Io l’ho tartassata, ad un certo punto si è sentita in obbligo di dirmi qualcosa, papà l’ha detto poco tempo fa prima che entrassi e mi appare il momento, la vocina”. Impossibile non menzionare Belen: “è la madre di mia figlia, è difficile le cose non sono andate, ma grazie a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore e sono uscito ad avere un rapporto grazie anche a lei”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Antonino Spinalbese e l’amore per la figlia Luna Marì

Luna Marì è la figlia di Antonino Spinalbese nata dall’amore con Belen Rodriguez. Una passione travolgente quella nata tra la showgirl argentina e il parrucchiere che si sono amati per circa due anni. Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Luna Marì a cui Antonino è legatissimo. Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino si è lasciato andare parlando della sua ex compagna e della loro storia: “c’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando”.

La loro storia del resto è stata da sempre sotto i riflettori e non nasconde che la nascita di Luna Marì l’ha spinto a restare in Italia se no avrebbe lasciato il paese. “Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero” – ha confessato il concorrente.

Non solo, Antonino Spinalbese si è lasciato andare anche sulla figlia Luna Marì: “la mia bambina per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia”. La nascita di Luna è stata una gioia immensa per l’hair stylist che ha confessato: “pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”.

Un padre premuroso e presente Antonino che ha raccontato nella casa: “non è essere premurosi, è che vado troppo in ansia per determinate cose. Non posso essere sei madri, sei padri, sei fratelli, sei zii… Quando Luna è nata, dopo che mi sono lasciato, mi ha madre mi ha detto: “Guarda, io mi trasferisco”. Ma mia madre ha mia sorella, anche lei con una bambina piccola, e le ho detto: “Devi stare con lei. Sono io che ho sbagliato a far saltare una relazione”. Infine sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022 ha detto: “non puoi mai sapere la vita come andrà. Io mio padre l’ho perso a 17 anni. Mi piaceva che mia figlia avesse, anche in futuro, un ricordo di me, di come muovo le mani ad esempio”.

