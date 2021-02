Lunetta Savino/ “Nunzia è una donna del sud, ma di una estrazione diversa dalla mia”

Lunetta Savino interpreta il personaggio di Nunzia nella nuova fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” in onda da domenica 21 febbraio 2021 in prima serata su Rai1. Nella fiction con protagonista Luisa Ranieri nelle vesti della commissario col tacco 12, c’è anche l’amatissima Cettina di “Un medico in famiglia” che torna a rivestire i panni di una madre attenta, premurosa, ma anche un pò sopra le righe.

La Savino, infatti, è la mamma di Lolita, donna in carriera che dedica buona parte della sua vita al lavoro e poco alla sfera sentimentale nonostante il parere contrario della madre che, da buona donna del sud, sognava un futuro completamente diverso per la figlia. “Tra madre e figlia, due donne forti ma molto diverse nell’approccio alla vita, non mancheranno ovviamente gli scontri” – racconta Lunetta Savino ai microfoni di zerkalospettacolo.com rivelando anche alcuni dettagli e anticipazioni proprio sulla figura di Nunzia, la mamma di Lolita Lobosco.

Lunetta Savino: “sono una madre che si è molto realizzata nel proprio lavoro”

Lunetta Savino parlando del personaggio di Nunzia, la mamma di Lolita Lobosco nella serie “Le indagini di Lolita Lobosco“, intervistata da zerkalospettacolo.com ha rivelato: “è una donna semplice del sud, pugliese per l’appunto, molto calorosa, ma anche forte e brusca per certi versi. E’ una donna intraprendente perchè poi metterà in piedi anche un’attività non perfettamente in linea con le regole essendo lei stata sposata con un contrabbandiere che è il papà di Lolita che è morto. Lei vive ancora nel ricordo di questo uomo tanto amato, ma che presentava un pò di luci e ombre. E’ un personaggio molto caldo, molto divertente anche”.

Non solo, Lunetta Savino ha poi parlato del ruolo di madre: “sono una mamma abbastanza premurosa. Mio figlio vive lontano da me da tanto, di fatto lui si è emancipato presto dalla presenza di questa mamma ingombrante anche se poi, insomma, si rimane madri sempre anche quando i figli crescono e diventano uomini. Io sono una madre che si è molto realizzata nel proprio lavoro, mentre il personaggio di Nunzia è una donna del sud, ma di una estrazione completamente diversa dalla mia”.



