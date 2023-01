Madalina Doroftei fidanzata di Alessandro Egger/”Sono partita con tanti sogni e…”

Chi è Madalina Doroftei: Dalle passerelle all’amore romantico di Alessandro Egger

Madalina Doroftei è la fidanzata di Alessandro Egger. L’attore e modello ha recentemente partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove era in coppia con Tova Villfor e si è aggiudicato il secondo posto. Chi ha visto il talent show sa molto della vita di Alessandro, ma non tutti conoscono la sua fidanzata Madalina Doroftei. Madalina Doroftei è una modella molto ricercata dai brand più influenti della moda. La sua carriera è iniziata durante un concorso di bellezza al liceo, quando aveva appena compiuto 14 anni e un talent scout presente alla manifestazione, ha colto la sua occasione, scommettendo su di lei per finanziare la pubblicazione del suo primo book. Ciò che ha sorpreso di Madalina Doroftei è stata la sua disinvoltura davanti all’obiettivo fotografico. Dopo questa piacevole esperienza, la sua avventura nel mondo della moda è cominciata da una piccola agenzia in Romania. “Sono partita con tanti sogni e tanta voglia di farcela” ha dichiarato. Quando è arrivata in Italia, l’incontro con lo stilista della maison Versace, Marco Lorenzetto, è stato fondamentale. Non solo le ha insegnato il mestiere, ma le ha anche suggerito come raggiungere un livello superiore. “La bellezza da sola non basta, è importante essere professionali e umili” le ha detto.

Dalle pagine del magazine Wonder You, Madalina Doroftei ha dichiarato di non poter vivere senza il suo portadocumenti, poiché rappresenta un pratico accessorio, essenziale per il suo stile di vita sempre in movimento. La modella è molto innamorata di Alessandro Egger che è riuscito a conquistare il suo cuore con il romanticismo. Una volta ha raccontato Madalina, ha percorso più di 3.000 km per vederla solo per poche ore. Madalina Doroftei per preservare la sua bellezza, dedica un’ora al giorno alla cura della pelle, utilizzando preferibilmente cosmetici naturali. La famiglia è un pilastro fondamentale della sua vita, che rappresenta il rispetto, l’unità e la pace. Madalina Doroftei condivide lo stesso lavoro con il fidanzato Alessandro Egger. La modella ha svelato che il segreto per andare d’accordo è l’equilibrio. Quando lavorano insieme, non si comportano come fidanzati, ma seguono criteri professionali. Nella vita privata, mettono da parte il lavoro e si immergono nella vita coniugale.

Madalina Doroftei: non tutti sanno che…

Madalina Doroftei non è solo una modella, ma è anche laureata in ingegneria e recentemente ha avuto l’opportunità di apparire nel film di Ridley Scott, The House of Gucci, in cui Lady Gaga ha interpretato il ruolo di Patrizia Reggiani. In passato, è entrata nel Guiness dei Primati, per aver calcato la passerella alla quota più alta, per la precisione sul Monte Everest a 5.600 metri. Nel 2020, ha sfilato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia con un abito a sirena effetto used di Yezael, decorato con 1.000 zirconi e cristalli.

ll rapporto burrascoso tra Alessandro Egger e la madre è venuto alla ribalta quando l’attore ha partecipato a Ballando con le stelle. La modella Madalina Doroftei si è sempre tenuta a distanza dalle questioni familiari, ma in questa occasione non è riuscita a stare zitta, visto che molti hanno postato i loro pensieri sul suo profilo Instagram. La sua risposta è stata: “Penso che Alessandro ha dichiarato quelle cose per attirare l’attenzione di sua madre come grido di mancanza di amore, come ultima spiaggia…”











