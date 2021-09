Madame/ “Uno psicologo mi ha detto che quando innamori escono i tuoi demoni e mostri”

Madame si è raccontata domenica 19 settembre al Tempo delle donne dichiarando che per lei la forza è la semplicità, la cantante ha dichiarato: “Ho sempre ambito a parlare bene. L’obiettivo è arrivare ad usare parole semplici. Semplice è saper usare una bella parola come amore, ma non in modo banale. Solo così acquisisce un significato più forte di qualsiasi altra parola che indichi quel sentimento”.

PAOLA CORTELLESI/ "Antonio Albanese stakanovista. Laura Pausini? Un pezzo di cuore"

In merito al suo album di debutto, che l’ha resa nota al grande pubblico anche attraverso la partecipazione a Sanremo, la cantante ha detto: “Non era il mio obiettivo fare i miliardi di stream subito. Vorrei rivoluzionare qualcosa lentamente, ma l’obiettivo vero è aiutare me e altri ad affrontare questo percorso che è la vita”.

FRANCESCO GABBANI/ "Festival di Sanremo 2022? Ora penso al nuovo disco, poi..."

Madame tra la pallavolo e la voglia di fare musica

Madame durante l’intervista ha affermato di aver scritto la sua prima canzone a 14 anni per una persona di cui era innamorata e dopo di aver voluto lasciare lo sport che le piaceva, la pallavolo, per potersi dedicare alla musica in tutto e per tutto: “A 14 anni ho scritto una canzone, l’ho fatta sentire all’allenatrice di pallavolo e le ho detto che avrei voluto fare questo mollando lo sport. Lei non capiva perché non fossero conciliabili, ma credo che non si possa fare bene due cose contemporaneamente”.

L’amore dunque, è stato quello che ha aiutato Madame a comprendere meglio lei e il suo rapporto con gli altri: “Uno psicologo un giorno mi ha detto: è nel momento in cui ti innamori che vengono fuori i tuoi demoni e mostri”. Grazie alla pallavolo però, la giovane cantante ha affermato di essere cresciuta: “Nella pallavolo ho conosciuto persone che hanno avuto quell’effetto seduzione che mi ha fatto capire molte cose di me. Poi mi è accaduto lo stesso con la musica con artisti che seguivo”.

Nada/ "Mi chiedono di cantare del Covid: ma io canto gli esseri umani"

Madame alla ricerca dell’iceberg nascosto

Durante l’intervista ha dichiarato che la chiave vincente per vivere bene secondo lei sia il togliere e non l’aggiungere esattamente come affermato da Freud in merito all’iceberg nascosto che è anima, istinto e natura ed è questo l’obiettivo al quale punta Madame, alla ricerca della propria anima e del “non voler parlare più, o semplicemente allo stare bene” e in questo la vita della cantante è molto lineare, lei stessa ha dichiarato di essere qualcosa che le viene in maniera automatica senza dover pensare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA