Maddalena Corvaglia fidanzata con Paolo Berlusconi?/ Lei: “Non sono impegnata, anche se…”

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi stanno insieme?

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono una coppia oppure no? I rumors sono tanti, ma la ex velina di Striscia smentisce sui social anche se il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in diverse occasioni ha paparazzato i due in atteggiamenti non proprio amicali. Maddalena e Paolo, infatti, sono stati pizzicati insieme durante una vacanza in Versilia e sul settimanale si legge: “Maddalena e Paolo non sono una coppia, sono famiglia”. Non solo, sempre la rivista ha raccontato: “Maddalena è da anni un componente acquisito della famiglia di Paolo Berlusconi, è la migliore amica di Matilda, moglie di Davide (figlio di Paolo) e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell’editore de Il Giornale. È amatissima da Luna e Alessia, figlie di Paolo”.

Maddalena Corvaglia/ "Mia figlia Jamie Carlyn Birnbaum? E' la parte più bella di me"

Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia sono fidanzati? A questa domanda è pronta a rispondere la Corvaglia nel corso della sua ospitata a Verissimo nella puntata del 4 febbraio. Dalle anticipazioni sappiamo che, a domanda diretta, l’ex velina ha risposto: “Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore”.

Perchè Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis hanno litigato?/ "Rotta la fiducia, difficile recuperare"

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi solo amici?

Stando a quanto raccontato e trapelato dal settimanale Chi, Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sarebbe due buoni amici. Un’amicizia speciale condivisa anche dalla figlia Jamie Carlyn nata dal matrimonio con l’ex marito Stef Burn. Dal canto suo la Corvaglia sui social aveva smentito la notizia scrivendo: “ho letto che sarei fidanzata. Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che, quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”.

Nessuna storia d’amore quindi tra la ex velina di Striscia La notizia e l’imprenditore, editore e dirigente sportivo italiano, fratello di Silvio Berlusconi, attuale presidente onorario dell’Associazione Calcio Monza. Tra di loro c’è una profonda stima e amicizia.

Stef Burns e Enzo Iacchetti, ex Maddalena Corvaglia/ "Il mio ex marito? Riuniti a Natale, siamo una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA