Maddalena Corvaglia/ Saluta l’estate con scatti bollenti sui social

Maddalena Corvaglia torna in tv come ospite della nuova puntata di “Guess My Age“, il gioco condotto da Max Giusti e trasmesso su TV8. La ex velina di Striscia La Notizia ha trascorso un’estate all’insegna del divertimento e del relax tra il Salento, la Sardegna e la Corsica. Proprio sui social ha salutato l’estate con l’ultimo bagno naturalmente ripreso con il cellulare e pubblicato su Instagram. L’ennesima occasione per mostrare il suo corpo perfetto: un bikini luccicoso con tanto di décolleté in bella vista e un sorriso a cui è impossibile resistere! La bellezza di Maddalena migliora di anno e in anno e i commenti sotto le foto non sono mancati!

Le foto di fine estate della Corvaglia hanno catalizzato l’attenzione dei fan che le hanno fatto i complimenti per il fisico statuario. La showgirl ha poi scritto: “voglia di preparare le valigie come sempre scarsa”. E’ arrivato anche per lei il momento di tornare alla vita normale e ai prossimi impegni di lavoro che la vedranno sicuramente protagonista in tv.

Intanto tutti si chiedono: Maddalena Corvaglia ha un fidanzato oppure no? All’inizio dell’estate 2021, la ex velina di Striscia La Notizia è stata protagonista di un gossip con Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio. Una indiscrezione che, manco a dirlo, è diventata virale sui social e su tutti i magazine di gossip. C’è chi parlava di fidanzamento e perfino di presentazioni ufficiali in famiglia per la nuova coppia!

Nessuno dei due ha né confermato né smentito la cosa: del resto Paolo Berlusconi non è incline a pubblicare la sua vita privata sui social, mentre la Corvaglia ha condiviso scatti delle sue vacanze tra Forte dei Marmi e altre location alla moda. Se così fosse si tratterebbe di un nuovo amore per la Corvaglia che oggi si dichiara single dopo la rottura dall’ex compagno Alessandro Viani e dopo il matrimonio fallito con il chitarrista Stef Burns.

