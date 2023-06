Maddalena Svevi, chi è la ballerina di Amici 2023/ L’indiscrezione sul bacio con Sebastian

Maddalena Svevi, dalle prime apparizione al percorso ad Amici 2023

Questa sera, 20 giugno, andrà in onda su Italia uno Full Out: il concerto evento di Amici 2023 con tutti i protagonisti dell’ultima edizione pronti a salire sul palco. Tra questi, ci sarà anche Maddalena Svevi; la ballerina di modern, originaria di Genova, è stata tra le assolute protagoniste del circuito di danza. Nonostante le difficoltà che in un’esperienza simile sono da mettere in conto, la giovane è riuscita non solo a raggiungere il Serale ma anche ad arrivare ad un passo dal podio.

L’avventura di Maddalena Svevi nel mondo della danza non inizia chiaramente con il percorso ad Amici 2023. La giovane si è messa in evidenza fin da giovanissima per la sua passione per la danza, colpendo per un grande talento già visibile in tenera età. Prima di entrare nella scuola più famosa d’Italia si era già fatta notare nel cast de Il Cantante Mascherato e nel videoclip Perfetta Così di un altro ex concorrente di Amici, Aka7. Nel 2022 arriva dunque la grande occasione di Amici di Maria De Filippi con Raimondo Todaro che la sceglie per la propria scuderia guidandola lungo tutto il cammino del talent.

Maddalena Svevi e Sebastian stanno insieme? L’indiscrezione sul professionista di Amici

Dopo l’esperienza ad Amici 2023 Maddalena Svevi ha perseverato nel portare avanti la propria ambizione nel mondo della danza, ma il suo nome è stato anche chiacchierato per ragioni di gossip. Come riporta il portale Isa e Chia, la giovane ballerina sarebbe stata avvistata qualche giorno fa in compagnia di un altro veterano del talent, Sebastian Melo Taveira – nel cast dei professionisti – in atteggiamenti pare piuttosto affettuosi. A riportare la notizia sarebbe stato VeryInutilPeople, che nelle storie di Instagram avrebbe pubblicato proprio la suddetta segnalazione ricevuta.

“Maddalena e Sebastian si baciavano al Sanctuary davanti a tutti… Fonte certa al 100% era lì una mia amica“. Questa la segnalazione anonima pubblicata da VeryInutilPeople – e riportata dal portale Isa e Chia – secondo la quale i due volti di Amici di Maria De Filippi sarebbero più che buoni amici. “Nessuna foto purtroppo, ma è tutto vero…” – avrebbe assicurato la fonte – ma è lecito lasciare il beneficio del dubbio dato che né Maddalena Svevi e né Sebastian hanno ancora palesato alcun riferimento rispetto al presunto flirt.











