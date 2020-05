Madonna “Contagiata dal Covid”/ “Ho sviluppato gli anticorpi, l’ho scoperto col test”

Pubblicità

Madonna torna a parlare con i fans pubblicando un nuovo video su Instagram. La popstar che, dallo scorso 16 marzo sta trascorrendo la quarantena in Portogallo con i figli, ha spiazzato il mondo annunciando di essere stata contagiata dal Covid 19. Madonna, infatti, spiega di essersi sottoposta al test e di aver scoperto di aver sviluppato gli anticorpi. “ Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus” , ha confessato la popstar 61enne lasciando senza parole i fans che non si aspettavano una notizia del genere. Lady Ciccone, però, non ha svelato quando sia stata contagiata dal Covid nè in che modo abbia contratto il virus. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo e scatenato la preoccupazione di tutti i suoi fans.

MADONNA: “CONTAGIATA DAL COVID”. LA PREOCCUPAZIONE DEI FANS

Ansia tra i fans di Madonna che, con un video su Instagram, ha lasciato senza fiato il mondo annunciando di essere stata contagiata dal Covid. Nelle scorse settimane, Madonna aveva confessato di aver perso tre amici a causa del coronavirus senza, tuttavia, manifestare problemi di salute. Il video con cui ha annunciato di essere stata contagiata dal Covid 19 ha alimentato l’ansia di milioni di persone che la seguono da anni, ma ha rassicurato l’artista che, avendo sviluppato gli anticorpi al virus, si dice pronta a trascorrere più tempo fuori casa. “Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l’aria Covid-19. Sì. Spero che il sole splenda”. Madonna, inoltre, ha fatto sapere di aver finanziato la ricerca promossa da Bill Gates e sua moglie Melinda Gates con la loro Fondazione e di essere più fiduciosa per il futuro. “Ecco la buona notizia: domani è un altro giorno e mi sveglio e mi sentirò diversamente”, conclude la popstar.





