Madonna di Medjugorje apparirà 24 giugno 2024 sul Podbrdo/ “Pregate per la pace”: inizia novena quotidiana

LA MADONNA ANNUNCIA DA MEDJUGORJE: “APPARIRÒ IL 24 GIUGNO 2024, PREGATE TUTTI I GIORNI PER LA PACE”

Una novena quotidiana dal 16 al 24 giugno 2024, con la promessa di una apparizione straordinaria la notte dell’anniversario per i 43 anni dal primo misterioso e clamoroso annuncio al mondo: la Madonna da Medjugorje ha lanciato un appello ad una delle veggenti che ancora vede quotidianamente da quel 24 giugno 1981, Marija Pavlovic Lunetti. Secondo quanto affermato da Radio Maria e “La Luce di Maria”, la Madonna di Medjugorje ha chiesto in via del tutto eccezionale una preghiera urgente per la pace a tutti i parrocchiani e i pellegrini fedeli in arrivo nel paesino bosniaco in questa settimana.

«La Madonna ha chiesto per il suo tramite, a partire dal 16 giugno, di salire ogni sera sul Podbrdo per pregare il Rosario alle ore 22 per la pace nel mondo, fino al 24 giugno», si legge nell’annuncio dato in tutte le lingue dalla parrocchia di San Giacomo a Medjugorje, da pochi anni accompagnata costantemente da un visitatore apostolico di Papa Francesco. Alle 23.30 di lunedì 24 giugno 2024, conclude Marija, la Madonna ha promesso di apparire nello stesso luogo dove è apparsa 43 anni fa: la festa dell’anniversario è in realtà fissata ogni anno il 25 giugno ma per un semplice motivo, perché è la Madonna ad averlo chiesto ufficialmente ai veggenti di Medjugorje il 2 febbraio 1982, «Vorrei che la festa in onore della Regina della Pace fosse celebrata il 25 giugno. Proprio quel giorno, infatti, i fedeli sono venuti per la prima volta sulla collina».

LA NOVENA QUOTIDIANA E L’ANNUNCIO URGENTE DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE: “L’UMANITÀ È IN PERICOLO”

Come spiega su “Radio Maria” Padre Livio Fanzaga – da anni molto vicino alle vicende di Medjugorje e appassionato fedele dei messaggi della Madonna Regina della Pace – l’invito è rivolto a tutti coloro che sul luogo e dalle proprie realtà nel mondo vorrà unirsi spiritualmente alla preghiera del Rosario per la pace nel mondo. Secondo il sacerdote, l’iniziativa della Madonna di Medjugorje «si spiega con la situazione di grande allarme che c’è nel mondo a causa di una guerra che si dilata e che rischia di precipitare l’umanità in un caos generalizzato». La “Gospa” chiama l’intera parrocchia di Medjugorje, così come i pellegrini fedeli, a partecipare idealmente alla intercessione straordinaria: conclude Padre Livio, «Uniamoci spiritualmente a questo evento voluto dalla Gospa, che apre una fase nuova alla quale dobbiamo partecipare».

Sui portali online della Parrocchia di Medjugorje, su https://marytv.tv/ e su altri canali mariani è possibile seguire ogni giorno in diretta video streaming la preghiera del Rosario fino alla sera del 24 giugno 2024 quando la Madonna apparirà alla veggente Marja Pavlovic sulla collina del Podbrdo, esattamente come 43 anni fa. Nella novena iniziata il 16 giugno 2024 l’intenzione recitata è stata la preghiera per i veggenti, con la recita della Preghiera alla Regina della Pace, il Credo, 7 Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria, con l’intero Rosario al termine; nella novena prevista invece per oggi 17 giugno 2024 l’intenzione è per i sacerdoti che fanno servizio presso la parrocchia di Medjugorje











