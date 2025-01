LA NUOVA APPARIZIONE A MARIJA E IL MESSAGGIO AL MONDO: L’ATTESA PER LA MADONNA DI MEDJUGORJE

Non è un dogma di fede credere alle apparizioni e al messaggio della Madonna di Medjugorje, eppure arricchiscono la fede e aiutano a vivere al meglio la fede nella complicata umanità moderna: lo ha spiegato di recente in una bella intervista ai media del Vaticano il Visitatore apostolico e arcivescovo mons. Aldo Cavalli. Pochi mesi dopo la svolta storica con il “nulla osta” di Papa Francesco alle celebrazioni e alla presenza dello Spirito Santo a Medjugorje, il popolo di pellegrini e fedeli che ogni giorno affollano i luoghi delle apparizioni attende il nuovo messaggio in arrivo questa sera.

Con ormai la prassi consolidata dopo il provvedimento del Vaticano dello scorso settembre – ovvero la diffusione del messaggio dopo l’approvazione del Visitatore presso la parrocchia di Medjugorje – l’apparizione a Maria Pavlovic Lunetti è attesa anche per questo 25 gennaio 2025, in un contesto di mondo sotto l’ansia costante di una guerra globale che possa investire un’umanità già di suo scossa dai tanti conflitti presenti. La richiesta di pace e l’invito alla conversione restano al centro della proposta mariana, come del resto evidenziato dalla Madonna con le poche ma significative parole affidate a Marija nel giorno di Natale: «pregate affinché la pace regni in ogni cuore e prevalga su ogni male ed inquietudine». Come invece ha raccontato Jakov Colo, anche lui “visitato” dalla Gospa il giorno di Natale per la sua apparizione annuale, l’invito della Madonna è di aprire il proprio cuore a Cristo ogni giorno, solo così «conoscerete il vero obiettivo della vita verso la salvezza eterna».

“L’AMORE DI DIO” E I PROPOSITI DEL NUOVO ANNO: COSA HANNO DETTO IL VISITATORE DEL VATICANO E IL PARROCO DI MEDJUGORJE

Il messaggio della Madonna di Medjugorje, autentico punto centrale dell’esperienza misteriosa che da oltre 40 anni coinvolge alcuni semplici fedeli cattolici nel piccolo paesino della Bosnia, aiuta a vivere meglio la fede: secondo il Vaticano non è infatti obbligatorio credervi, ma non è un ostacolo alla fede in Cristo, anzi ne abbraccia il fine ultimo di testimoniare la presenza di una Verità che può davvero salvare l’intera umanità nel corso dei secoli.

Come ha spiegato anche lo stesso mons. Cavalli nell’omelia della Santa Messa di Mezzanotte della Vigilia di Natale – presso la parrocchia di San Giacomo a Medjugorje – l’augurio più autentico per la venuta di Cristo nel mondo è quella pace garantita dal Dio che ama tutto e tutti, «la pace viene dall’amore di Dio per l’umanità». In occasione dell’adorazione eucaristica organizzata per l’inizio del nuovo anno, la Parrocchia al centro di pellegrinaggi da ogni parte del mondo ha accolto i nuovi propositi per il 2025 dove la Chiesa celebra il Santo Giubileo della speranza. L’Anno Santo ordinario indetto dal Vaticano vede unire gli inviti e le “richieste” della Madonna di Medjugorje all’umanità, tramite la testimonianza dei veggenti come Maria Pavlovic: dal Santo Rosario, al digiuno fino all’attenzione continua per la Sacra Scrittura, oltre agli immancabili Sacramenti di confessione ed Eucaristia. Per il parrocco di Medjugorje, fra Zvonimir Pavičić, la Madonna ci mostra anche in questo nuovo anno che è possibile confidare sempre nel Signore Suo Figlio, anche davanti agli orrori del mondo e alle fatiche del quotidiano, «ci incoraggia a conservare questi eventi di salvezza nel nostro cuore e a pensare ad essi. Perché la fede nasce nel cuore», è la meditazione del sacerdote riportata dal portale della parrocchia mariana.

