MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 marzo 2023 e apparizione annuale a Mirjana

ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE OGGI 25 MARZO 2023

All’incirca dopo le ore 20 questa sera verrà diffuso in tutto il mondo (e tradotto in tutte le lingue principali) il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje affidato come sempre al 25 del mese alla veggente Marija Pavlovic Lunetti: nel pieno di una guerra che rischia di tramutarsi mondiale, a pochi passi dallo scontro che tiene col fiato sospeso i Balcani (l tumulti tra Kosovo e Serbia), diviene sempre più atteso dai fedeli pellegrini sparsi in ogni angolo del mondo la riflessione e invito alla preghiera della Regina della Pace. In attesa di quanto emergerà oggi 25 marzo 2023, il messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso un mese esatto fa puntava l’attenzione sulla necessità di una conversione del cuore per richiedere la pace all’Altissimo.

Aids, Alessandro Aiuti/ “Cure? Tecnologia aiuta ma va combattuta la discriminazione”

Il testo integrale del messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso dalla veggente Marija recitava: «Cari figli! Convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale e nell’umiltà chiedete la pace all’Altissimo. In questo tempo di grazia Satana vuole sedurvi e voi, figlioli, guardate mio Figlio e seguiteLo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l’Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

Chi sono Brando e Maria Rosa, figli Christian De Sica/ La moglie Silvia Verdone

Alle porte della Settimana Santa e in piena Quaresima, il messaggio della Madonna aiuta ad entrare ancora più in comunione con il periodo di digiuno e preghiera per il destino dell’umanità: «Stiamo certamente vivendo gli effetti della secolarizzazione del mondo occidentale; stiamo ancora subendo gli effetti della pandemia, che ci ha impedito per tanto tempo di compiere le nostre tradizionali attività di evangelizzazione; stiamo ancora assistendo agli effetti del conflitto in Ucraina, che ha portato nuovamente in Europa morte, sofferenza, divisione, e per il quale da questo luogo eleviamo il nostro orante grido di pace e di “stop all’uso delle armi”… Ma la liturgia di oggi ci ricorda che la Parola del Signore non opera in noi senza effetti, e per questo dobbiamo sintonizzarci sempre su di essa, unica garanzia per un operato fecondo, per una missione realmente efficace», spiegava monsignor Sabino Iannuzzi nell’omelia della Santa Messa della recente XV assemblea generale dell’Unione dei Frati Minori d’Europa – UFME (Unio Fratrum Minorum Europae) a Medjugorje.

Chi era Maria Mercader, madre di Christian De Sica/ Carriera e "doppio" matrimonio

MADONNA DI MEDJUGORJE, IL MESSAGGIO ANNUALE A MIRJANA DRAGICEVIC SOLDO

In attesa del nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje atteso per questa sera, lo scorso 18 marzo 2023 la veggente Mirjana Dragićević-Soldo ha ricevuto il suo “messaggio annuale” diffuso anch’esso alla comunità parrocchiale di Medjugorje, poi giunto ai fedeli e pellegrini a livello mondiale. Per Mirjana, ricordiamo, le apparizioni della Madonna furono giornaliere dal 24 giugno 1981 fino al 25 dicembre 1982: in occasione della sua ultima apparizione quotidiana, rivelandole il decimo segreto, la Madonna di Medjugorje le rivelò che avrebbe avuto apparizioni annuali il 18 marzo e così è stato in tutti questi anni.

L’apparizione della Madonna di Medjugorje avuta da Mirjana davanti alla “Gospa” è iniziata alle ore 13:33 dello scorso 18 marzo ed è durata poco meno di 10 minuti: questo il testo poi diffuso di quanto la Madonna di Medjugorje ha affidato alla sua veggente Mirjana Dragicevic-Soldo: «Cari figli, vi invito a conoscere il meglio possibile mio Figlio attraverso la preghiera e la misericordia. Perché con i cuori puri ed aperti impariate ad ascoltare. Ascoltare ciò che vi dice mio Figlio per riacquistare la vista spirituale. Come un unico popolo di Dio, in comunione con mio Figlio, testimoniate la verità con la vostra vita. Pregate, figli miei, affinché insieme a mio Figlio possiate portare solo pace, gioia ed amore a tutti i vostri fratelli e sorelle. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna».











© RIPRODUZIONE RISERVATA