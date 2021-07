Madonna trailer Madame X/ Video film-concerto: “Pronta a disturbare la pace”

Madonna ha pubblicato il trailer ufficiale di “Madame X“, il film che ripercorre il suo celebre tour iniziato a settembre del 2019 a New York. Da lì, la cantante ha toccato diverse località degli Stati Uniti (Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Filadelfia, San Francisco e Miami), per poi arrivare anche in Europa ad inizio 2020 per ventisei date tra Portogallo, Regno Unito e Francia. Si è trattato del suo primo tour in location diverse da arene e stadi dai tempi del Virgin Tour (1985). Madonna espresse infatti il desiderio di fare dei concerti più intimi rispetto agli altri già a settembre del 2017.

Sex Pistols in tribunale/ Steve Jones e Paul Cook fanno causa a Johnny Rotten per...

L’occasione è arrivata con la pubblicazione del suo quattordicesimo album “Madame X”, che decise così di promuovere con un tour nei teatri. Scelse luoghi importanti tra USA ed Europa, tra cui il Chicago Theatre, il Golden Gate Theatre, il London Palladium, il Met Philadelphia. Dopo più di un anno verrà tutto trasmesso l’8 ottobre su Paramount + e, da come lo ha annunciato l’artista, “è finalmente pronto a disturbare la pace”.

Dodi Battaglia/ “Il mio brano per Stefano D'Orazio, gli dedico parole mai dette”

Madonna: “Io sono Madame X”

“Madame X è un agente segreto – ha raccontato Madonna -. Viaggia in tutto il mondo. Cambia identità. Combatte per la libertà. Porta la luce in luoghi bui. Lei è una ballerina. Una professoressa. Un capo di stato. Una casalinga. Una cavallerizza. Una prigioniera. Una studentessa. Una madre. Una bambina. Un’insegnante. Una suora. Una cantante. Una santa. Una p*ttana. Una spia nella casa dell’amore. Io sono Madame X”.

Oltre ad essere il nome del tour, Madame X è anche il titolo del suo ultimo progetto discografico uscito il 14 giugno 2019 e certificato con il disco d’oro in Italia. Ne sono stati estratti sei singoli: Medellín, I Rise, Crave, Future, Dark Ballet, I Don’t Search I Find. Di questo album è stato realizzato un documentario, “World of Madame X“, che racconta il suo concepimento e il significato secondo la cantante; illustra le fonti di ispirazione, le fasi di produzione, le prime immagini dal servizio fotografico e il dietro le quinte dei video musicali relativi.

MANESKIN/ "Se questa roba prende piede in America, meglio che il rock sia morto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)





© RIPRODUZIONE RISERVATA