Mafia, 19 arresti fra New York e Palermo/ Inzerillo e Gambino decapitati

Importante operazione internazionale anti mafia da parte della polizia: fra New York e Palermo 19 persone sono finite in manette, tutte appartenenti ai clan dei Gambino e degli Inzerillo. Come ricorda l’edizione online di Tgcom24, la squadra mobile palermitana ha collaborato con il Servizio centrale operativo della polizia e con l’Fbi newyorkese, per portare in carcere alcuni esponenti del mandamento mafioso del Passo di Rigano, nel palermitano. Un maxi blitz che ha permesso di fare luce sul legame fra Cosa nostra e la criminalità organizzata oltre oceano. La famiglia mafiosa degli Inzerillo, storico clan che negli anni ’80 era stato decimato da Totò Riina, aveva ricostruito la propria base operativa a Passo di Rigano a partire dagli inizi degli anni 2000, anche grazie ai nuovi equilibri raggiunti.

MAFIA, 19 ARRESTI FRA NEW YORK E PALERMO

Fra le 19 persone arrestate è finito in manette anche Salvatore Gambino, il primo cittadino del comune di Torretta (provincia di Palermo), nonchè Francesco e Tommaso Inzerillo, fratello e cugino di Totuccio Inzerillo, boss ucciso dai Corleonesi, tutti accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato e concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso. Nell’operazione in questione le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro beni per un valore superiore ai 3 milioni di euro fra mobili, immobili e quote societarie. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, la famiglia mafiosa di Passo di Rigano era riuscita di fatto a manipolare l’economia del quartiere grazie ai metodi tipicamente mafiosi dell’intimidazione, della minaccia, dell’estorsione e della richiesta del pizzo. Il clan era inoltre organizzato in maniera assolutamente meticolosa, con ogni uomo d’onore che aveva un ruolo e una mansione specifica nella gestione degli affari, quasi fosse un’azienda perfettamente oliata. Ogni attività economica del mandamento era controllata dalla mafia, dalla gestione dei giochi, alle scommesse online passando per le forniture alimentari.

