Mahmood/ Dopo Gabriele Esposito “duetta” con Gaia (Amici 2020)

Mahmood ospite della seconda puntata del serale di Amici 2020 in onda venerdì 6 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. Il vincitore di Sanremo 2019 sarà in studio per duettare con la cantante Gaia Gozzi sulle note di uno dei suoi successi, ma intanto in queste ore il nome del cantante di origini egiziane è uno dei più chiacchierati per un presunto flirt con Gabriele Esposito, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. A lanciare il gossip è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini che ha paparazzato i due a Milano intenti ad entrare a casa del cantante italo-egiziano. Non è dato sapere di più, ma il settimanale ha chiaramente lasciato intendere che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia, anzi che Mahmood e Gabriele si stiano frequentando a Milano da circa dieci anni. Una cosa è certa: dalle foto i due sembrano molto complici. Non solo, il settimanale di Alfonso Signorini ha aggiunto anche: “pur abitando ciascuno a casa propria, pare che più volte il ballerino napoletano, ufficialmente single, abbia trascorso la serata con il cantante milanese”.

Mahmood e Gabriele Esposito di Amici stanno insieme?

Ma non finisce qui, visto che ad avanzare che tra Mahmood e Gabriele Esposito di Amici possa esserci qualcosa è sempre il settimanale Chi di Alfonso Signorini che scrive: “lo stesso è accaduto domenica scorsa: Gabriel è partito la mattina presto per Roma, dove aveva uno stage di danza, è rientrato in treno in serata. E chi c’era ad aspettarlo? Mahmood. Che lo ha accolto a bordo di una vettura rossa e lo ha portato a casa propria. Un bacio, o almeno quello che sembra un bacio, quando Gabriele sale in macchina”. E poi? E poi via, dentro al portone di casa: “Da lì nessuna notizia fino all’indomani”. Tra i due anche un bacio paparazzato dal settimanale, anche se non è chiaro se si tratta di un bacio amicale sulla guancia o qualcosa di più. Gossip a parte, Mahmood sta vivendo un periodo professionale davvero importante. Dopo l’uscita del nuovo singolo “Rapide”, il cantautore ha collaborato con Elodie per cui ha scritto il brano “Andromeda” portato in gara a Sanremo 2020.

Mahmood: “Vincere Sanremo era già oltre le aspettative”

Sicuramente la vittoria di Sanremo 2019 ha cambiato la vita di Mahmood. Intervistato da Rolling Stone il cantante ha dichiarato: “vincere Sanremo era già oltre le aspettative. Sono andato all’ Eurovision senza ansia, pensando che avevo già ottenuto quel che volevo dalla vita. Ma da lì è arrivata questa botta incredibile dell’estero. È l’ anno più importante della mia vita e la paura è solo che possa finire, quindi cerco di fare più cose possibili”. Il cantante ricorda come dopo la vittoria di Sanremo 2019 con “Soldi” in tanti gli consigliavano di non presentarsi all’Eurovision: “dopo Sanremo c’ era chi mi diceva di non andare all’Eurovision. In Italia non ha mai avuto tutto questo appeal, sembrava un po’ l’elenco degli avanzi. Io però ero curioso dell’esperienza e non mi sono posto il problema se fosse da sfigati”. Voci a cui Mahmood non ha dato ascolto facendo davvero bene, visto che all’Eurovision Song Contest 2019 ha portato alto il nome della musical Italiana classificandosi al secondo posto.



