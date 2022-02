Mahmood è fidanzato?/ Dopo Lorenzo Tobia Marcucci: “Nuovo e recente amore…”

CHI È IL FIDANZATO DI MAHMOOD?

Mahmood è attualmente fidanzato? Il cantante è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2022 ed ancora una volta l’interesse sarà rivolto non solo al brano presentato sul palco dell’Ariston ma anche alla sua vita privata. Da sempre molto restio a parlare della sua vita privata, Alessandro Mahmoud (questo il suo vero nome), nei mesi scorsi aveva deciso di sbottonarsi un po’ di più ed il gossip lo aveva fortemente voluto al fianco di Lorenzo Tobia Marcucci. Si tratta dello stesso ragazzo il cui nome era già venuto alla ribalta dal marzo 2019, anno in cui Mahmood trionfò sul palcoscenico del Festival di Sanremo. All’epoca si era parlato di un amore con un giovane toscano sul quale si erano concentrate le attenzioni dei paparazzi sebbene il nome non fosse mai emerso.

A parlare di Lorenzo Tobia Marcucci ci aveva però pensato l’informatissimo settimanale Chi svelando come il giovane sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore del cantante. La coppia era stata pizzicata a Porta Venezia, a Milano dove Alessandro e Lorenzo Tobia erano stati paparazzati in auto mentre si scambiavano un bacio prontamente immortalato dai flash dei fotografi e reso pubblico. Una tenerezza che aveva così confermato la loro storia.

DOPO LORENZO TOBIA MARCUCCI UN NUOVO AMORE…

Nei mesi scorsi il nome di Lorenzo Tobia Marcucci era stato nuovamente affiancato a quello del cantante Mahmood ed i ben informati avevano perfino parlato di un ritorno di fiamma tra i due giovani. Notizia poi confermata anche da Santo Pirrotta nel corso di un suo intervento alla trasmissione Ogni Mattina: “Mahmood è tornato con il suo famoso ex fidanzato, quello storico: Lorenzo Tobia”, aveva svelato l’esperto di gossip che aveva ribadito come i due stessero insieme almeno da settembre 2020.

Ad oggi non sappiamo se Lorenzo Tobia e Alessandro stiano ancora insieme. Né se sia stato proprio il giovane toscano a mandare in crisi, nel maggio scorso, il cantante quando ospite di Verissimo aveva detto: “Sto lavorando tanto proprio per non pensare all’amore perché non va benissimo. È un momento terribile. Sono in una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male”. Massimo riserbo anche sul conto del presunto fidanzato di Mahmood del quale si sa solo che è originario di Lucca, che ha frequentato l’Università fiorentina e che lavora per il brand Guidi. Tuttavia, il settimanale Oggi di recente ha lasciato intendere che il cantante non sia più in coppia con Lorenzo Tobia: “Alessandro non vedrà l’ora di tornare nella sua Milano, dove un nuovo amore, trovato di recente, lo starà aspettando”.

