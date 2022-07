Mahmood, gaffe con i fan in mare/ Gli chiedono una foto ma…

Mahmood, inconveniente al mare con alcune fan: cos’è successo

Clamorosa gaffe per Mahmood che, durante alcune ore di relax al mare, si è reso protagonista di uno scivolone inaspettato al fianco di due fan. Il cantante è reduce dal grande successo degli ultimi mesi: prima la vittoria al Festival di Sanremo 2022 con Brividi al fianco di Blanco, poi la partecipazione del duo all’Eurovision Song Contest tenutosi a maggio a Torino. E, in più, il tour trionfale che l’ha portato a calcare i palchi più importanti d’Italia, fra le grandi hit del passato e le canzoni dell’ultimo album Ghettolimpo.

Dopo mesi frenetici Mahmood si è così concesso qualche ora di relax al mare. Tuttavia il cantante, mentre era in acqua, è stato raggiunto da due ragazze che gli hanno chiesto un selfie. Prendendo in mano il loro telefonino, se l’è però fatto scivolare fra le mani facendolo cadere in mare. Una gaffe mostrata anche dalle immagini condivise su Twitter da un utente, che ha ripreso la scena così come la faccia mortificata dall’artista. “Ale sì bell’ e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare” l’ironico commento.

Di certo Mahmood non si sarebbe mai aspettato di procurare un danno simile a due fan. Un inconveniente assolutamente inaspettato e del tutto involontario, frutto probabilmente della mano bagnata con la quale ha afferrato lo smartphone, o forse per semplice distrazione. Le due ragazze, come mostrano le foto, si sono messe alla ricerca del cellulare sott’acqua mentre l’artista si metteva le mani in volto per lo spiacevole scivolone.

Gaffe a parte, l’estate di Mahmood si conferma d’oro e ricca di numerosi successi, oltre che di pettegolezzi che vedrebbero a rischio la sua amicizia con Blanco. I rumors sul presunto gelo tra i due all’evento musicale Radio Zeta Future Hits Live sono circolati negli ultimi giorni, ma sono stati prontamente smentiti dai diretti interessati, che in una Instagram story hanno ironicamente messo a tacere ogni voce di presunte liti o dissapori. Tra i due regna l’armonia e c’è una grande amicizia, oltre alla collaborazione artistica che li ha visti dominare la scena negli ultimi mesi.

Ale sì bell’ e bravo e ti si ama, non so però se la proprietaria del telefonino ti ha amato così intensamente quando le hai fatto cadere in acqua il cellulare 😅📱🌊😂@Mahmood_Music pic.twitter.com/Vwd4BiR3EF — Clara (@MariaclaraPra) July 5, 2022













