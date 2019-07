MAHMOOD/ Pronto a far cantare tutti con “Soldi” alla Notte Rosa 2019 di Bellaria

Mahmood è uno dei protagonisti della Notte Rosa 2019 in programma a Bellaria Igea Marina. Una lunga serata di musica e spettacolo che vedrà il vincitore di Sanremo 2019 salire sul palco per presentare alcuni dei suoi brani. In scaletta immancabile “Soldi”, la hit che gli ha permesso non solo di vincere il Festival di Sanremo ma anche di partecipare all’Eurovision Song Contest 2019 tenutosi ad Israele. Un anno di grandi successi per il cantautore attualmente impegnato in un lungo tour che lo vedrà girare per tutta l’estate. La sua vita dopo Sanremo è del tutto cambiata come racconta lo stesso cantante che su Instagram ha pubblicato una foto in una camera di hotel scrivendo: “ultimamente dormo più in hotel che a casa. Domani farò il mio primo concerto a Roma al @museomaxxiCi vediamo lì. Daje”.

Mahmood: Soldi incisa in spagnolo ed inglese

La canzone “Soldi”, scritta con Dardust e Charlie Charles, ha cambiato la vita di Mahmood. Con più di 100 milioni di View su YouTube, il brano non solo ha trionfato a Sanremo 2019 ma si è difeso alla grande durante l’Eurovision Song Contest 2019 dove si è classificato al seconda posto con 472 punti. L’esperienza dell’Eurovision 2019 è stata sicuramente indimenticabile per Mahmood che ha realizzato anche un piccolo sogno: incontrare Madonna dal vivo! Intervistato dalla stampa in merito alla sua esperienza ha detto: “è stata una specie di circo, molto diverso da Sanremo. Tutto lì è calcolato minuto per minuto, perfetto, ti vengono a prendere nel camerino, ho fatto cinque prove, cambiando ogni volta camicia, alla fine l’ultima è andata bene”. Ora dopo l’Eurovision, Mahmood è pronto a nuove esperienze: in arrivo, infatti, una versione sia in spagnolo che in inglese della celebre hit!

Mahmood fidanzato: è uscito allo scoperto?

Dopo il grande successo di Sanremo 2019 Mahmood è finito nel mirino del gossip per via della sua presunta omosessualità. Il cantante, infatti, sarebbe gay e felicemente fidanzato con Lorenzo Tobia Marcucci, un trentenne originario di Lucca che lavora nell’ambito della moda. Un rapporto che i due vivono alla luce del sole senza tanti problemi come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale “Chi” che ha paparazzato i due in atteggiamenti intimi e confidenziali durante una cena in un noto ristorante milanese. Naturalmente alla domanda se fosse gay o meno, Mahmood ha raggirato la cosa dicendo: “Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay?. Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA