Maia Reficco, chi è la fidanzata di Leo Gassmann/ Scatta il bacio tra il cantante e l’attrice argentina

Leo Gassmann, chi è la fidanzata Maia Reficco, star internazionale

Archiviato il flirt con Enula, cantante ed ex allieva di Amici, Leo Gassmann è di nuovo innamorato. Sull’ultimo numero di Chi, infatti, il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio Gassmann è stato immortalato dai paparazzi mentre passeggiava in atteggiamenti inequivocabili con ragazza. I due si sono lasciati andare a tenerezze, abbracci e baci. E a questo punto non resta che chiedersi chi è la fidanzata di Leo Gassmann? Si chiama Maia Raficco, ha 23 anni ed un’attrice e cantante. Di origine argentina ha anche la doppia cittadinanza statunitense.

Maia Reficco, chi è la fidanzata di Leo Gassmann? La 23enne, in realtà, è una star internazionale. Nel 2017 è stata la protagonista della serie Kally’s Mashup. Più di recente, invece, è apparsa nel cast della serie di Netflix Pretty Little Liars: Original Sin. Oltre a recitare è anche una musicista e cantante. Ha infatti appena pubblicato il suo primo album dal titolo Tuya, che significa Tua ed il magazine accende il gossip lasciando intendere che sia proprio una chiara dedica per il cantante.

Leo Gassmann è fidanzato: scatta il bacio con Maia Reficco: abbracci e tenerezze

Leo Gassmann e la fidanzata Maia Reficco sono stati paparazzati da Chi a Roma, vicino zona Prati nel locale multietnico L’Officina- Cucina del mondo. I due appaiono complici e innamorati. Ed infatti tra abbracci e tenerezze è scattato il bacio tra Leo Gassmann e la fidanzata Maia Reficco come testimoniano le foto in apertura dell’articolo. I due sono usciti allo scoperto e sono pronti a viversi la loro storia d’amore in cui il comune denominatore, oltre ad essere giovanissimi e bellissimi, è l’amore per l’arte e la musica che hanno entrambi e chissà che presto questo amore non si trasformi anche in un duetto per la coppia.











