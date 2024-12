Da giorni non si fa che parlare di un presunto ritorno di Maica Benedicto al Grande Fratello. Da poco è stata eliminata dal Gran Hermano e potrebbe approdare in Italia per creare un po’ di scompiglio nella casa più spiata d’Italia, soprattutto tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. Stando all’indiscrezione rivelata da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram l’ex gieffina spagnola questa volta non resterà nella casa solo per qualche giorno ma varcherà la famosa porta rossa nei panni di concorrente.

Shaila Gatta piange disperata, confessione choc a Lorenzo/ "Uomini di 60 anni volevano obbligarmi a..."

L’esperta di gossip ha detto ai suoi seguaci di aver ricevuto la conferma, al momento però manca l’ufficialità. La redazione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire la voce che sta circolando, sono in molti però a pensare che la spagnola entrerà in gioco nella prossima puntata.

Lorenzo Spolverato, non si placano le voci sulla sua presunta omosessualità/ La reazione del gieffino

Nelle scorse ore Maica Benedicto ha rotto il silenzio sui social per commentare i rumors in merito al suo presunto ritorno al Grande Fratello, però è stata alquanto vaga. Durante una diretta Instagram ha detto ai suoi follower che non ne sa nulla, però è chiaro che anche se la notizia fosse vera lei non può ancora dire nulla. Intanto, c’è chi ha notato che ha messo dei like negli ultimi post del Grande Fratello, vuole forse mandare un messaggio in modo indiretto? Al momento non è chiaro se farà davvero parte del cast della versione italiana del reality, se così fosse di sicuro si renderà protagonista di interessanti dinamiche.

Grande Fratello, Alfonso Signorini becca uno spettatore che dorme/ “Tesoro, stavi sognando?”

Maica Benedicto dura contro Tommaso Franchi: l’ex gieffina parla di karma sui social

Qualche settimana fa Maica Benedicto ha trascorso qualche giorno nella casa più spiata d’Italia e si era avvicinata moltissimo a Tommaso Franchi, era addirittura scoppiata in lacrime all’idea di tornare in Spagna e non rivederlo più, lui però le aveva promesso che si sarebbero rivisti presto. In molti erano convinti che anche il gieffino toscano fosse interessato a lei, però quando è andato in Spagna al Gran Hermano le ha detto di vederla solo come un’amica. La gieffina è rimasta molto delusa, lo ha anche etichettato come un ‘cucaracho’ vestito da bravo ragazzo.

Durante la diretta Instagram ha lanciato una pungente frecciatina a Tommaso Franchi mentre ha commentato il distacco tra lui e MariaVittoria. Queste le sue parole: “Lui con me è stato un cucaracho, MariaVittoria lo ha lasciato? Karma“. Ha anche detto che in Spagna lui le ha detto delle cose che non ha ben capito e le ha rubato pure le creme. Se davvero approderà al Grande Fratello cosa succederà tra Maica Benedicto e Tommaso? Ci sarà un chiarimento o scoppieranno dei battibecchi? Non ci resta che attendere per scoprirlo.