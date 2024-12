Gli appassionati del Grande Fratello 2024 sapranno bene come, nel corso delle edizioni, diverse volte il cast è stato ‘rimpolpato’ con nuovi personaggi anche piuttosto attesi al fine di ravvivare le dinamiche all’interno della Casa più Spiata d’Italia. A quanto pare, dopo gli ultimi innesti che già hanno avuto modo di dettare nuove tendenze nel reality, alcune voci starebbero incuriosendo non poco i fan a proposito di una possibile nuova concorrente del Grande Fratello 2024: Maica Benedicto.

Grande Fratello, bestemmie in diretta e due concorrenti a rischio eliminazione?/ Furia web: "Cacciateli"

Dalla Spagna con furore; al Grande Fratello 2024 potrebbe arrivare Maica Benedicto come nuova concorrente. Per chi si fosse perso qualche passaggio, ricordiamo che l’influencer spagnola era nel cast del Gran Hermano (versione spagnola del reality condotto da Alfonso Signorini) ma di recente ha dovuto accettare il verdetto negativo del pubblico e dunque l’eliminazione. Tra l’altro, conosciamo bene Maica Benedicto anche grazie alle interazioni avute con Tommaso Franchi quando quest’ultimo, per qualche giorno, passà proprio dal Grande Fratello 2024 al Gran Hermano.

Lorenzo Spolverato su tutte le furie contro Shaila Gatta al Grande Fratello/ Scatta la censura

Maica Benedicto ‘ritrova’ Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024?

Le indiscrezioni sul possibile approdo di Maica Benedicto come nuova concorrente del Grande Fratello 2024 arrivano direttamente dai social. Come racconta Novella 2000, si fa portavoce dei rumor Deianira Marzano: “Negli ultimi giorni mi sono arrivate diverse indiscrezioni sulla possibile partecipazione di Maica Benedicto al Grande Fratello 2024”. L’esperta di gossip ha anche chiesto ulteriori chiarimenti al fine di verificare la veridicità della notizia ma, ad oggi, non sembra esserci materiale attendibile volto a confermare tale indiscrezione.

Cosa sta nascondendo MariaVittoria Minghetti al Grande Fratello?/ È successo qualcosa sotto le copperte

I rumor sul cast del Grande Fratello 2024 sono comunque al centro dell’attenzione: le voci su Maica Benedicto come nuova concorrente si aggiungono infatti a quanto già raccontato a proposito di due possibili grandi ritorni, ovvero Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta.