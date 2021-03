Màkari/ Anticipazioni seconda puntata oggi 16 marzo: chi ha ucciso Olmo?

Màkari, anticipazioni seconda puntata oggi, 16 marzo

Màkari ha conquistato il pubblico di Rai1 ieri sera con la prima delle quattro puntate previste per questo ritorno in grande di Claudio Gioè. Spogliatosi dei panni di giudice, di mafioso o di padre impaurito, Claudio Gioè torna ad occupare il prime time di Rai1 con una storia al limite tra il giallo e la commedia. La regola dello svantaggio è il titolo della seconda puntata di Màkari in onda questa sera per una doppietta di tutto rispetto in cui Saverio è chiamato a mettere insieme altri dettagli su un nuovo caso e questo lo porterà ad andare avanti anche nella sua ritrovata attività di scrittore. Tutto sembra andare bene per lui visto che la sua ritrovata vita nei luoghi che lo hanno reso felice nell’infanzia e che adesso gli hanno regalato un relazione con Suleima.

Màkari, dov'è la location della fiction?/ Piccola insenatura naturale in Sicilia...

Màkari: Savero e Suleima innamorati, e Piccionello?

La giovane è a Màkari solo per il periodo estivo ma questo, per il momento, non sembra preoccupare i due piccioncini visto che le anticipazioni rivelano che la loro relazione procede felicemente nonostante un po’ di gelosia, e anche con Piccionello il rapporto si fa sempre più stretto. A complicare la vita perfetta di Saverio è proprio il conto in banca. Dopo aver perso il lavoro e aver ripiegato proprio sulla sua nuova vita in Sicilia, il suo conto è in rosso e così si trova ad accettare un lavoro come guida di un gruppo di turisti per un tour enogastronomico. Insieme a Piccionello e a bordo di un autobus, i due si ritroveranno al centro di questo tour ma, soprattutto, di un gruppo di amici, una comitiva, che nasconde al proprio interno risentimenti e rancori e tutti legati ad un solo uomo, Olmo, quello che è proprio l’ingombrante capo del gruppo. Sarà proprio lui la vittima del caso di questa seconda puntata proprio perché ad un certo punto, il tour sarà macchinato dal sangue versato da Olmo.

Màkari/ Anticipazioni e diretta 15 marzo: la verità sulla morte di Davide

Chi ha ucciso Olmo?

La caccia al colpevole lo terrà impegnato ancora di più visto che ha avuto modo di toccare con mano l’astio che gli altri hanno manifestato nei suoi confronti. Màkari torna quindi questa sera dopo l’ottimo debutto di ieri sera quando Saverio, presa la sua valigia, ha lasciato Roma e il suo lavoro in seguito ad un errore che gli è costato il posto ma anche la sua rinomata carriera. Deluso e un po’ messo da parte, Saverio ha deciso di tornare nella casa estiva della sua famiglia dicendo no al ritorno sotto il tetto del padre che lo aspettava a Palermo, in città. Sarà proprio a Màkari che Saverio ha avuto modo di mettere insieme i pezzi della sua vita rispolverando i suoi sogni e la sua voglia di scrivere e diventare uno scrittore. Ad aiutarlo ci ha pensato il primo caso, la morte di un bambino, e anche la perdita di lavoro da parte di un operaio.

LEGGI ANCHE:

LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO/ Anticipazioni e diretta: un finale aperto

© RIPRODUZIONE RISERVATA